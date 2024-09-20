أبرز غيابات الزمالك أمام الشرطة الكيني الليلة

كأس الكونفدرالية الإفريقية

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الشرطة الكيني مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





أبرز غيابات الزمالك أمام الشرطة الكيني



أحمد فتوح سيد عبد الله نيمار وسيف فاروق جعفر ومهاب ياسر وأحمد حمدي ومحمود حمدي الونش وأحمد عبد الرحيم إيشو.

فيما يغيب صفقات الزمالك الجديدة المغربي محمود بنتايك والفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك وسيدي ندياي لعدم القيد الأفريقي في مباراة دور الـ32 ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبد الله السعيد، في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك لحسم تأهله لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية بتحقيق أي تعادل أو تكرار فوزه على الشرطة الكيني.