رئيس أزهر الغربية يفتتح المعرض السنوي للتربية الفنية

افتتح فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، المعرض السنوي للتربية الفنية بمنطقة الغربية الأزهرية، والذي تنظمه أسرة التربية الفنية بإشراف سمر عبد المجيد الموجه العام، ووفاء الشناوى موجه أول التربية الفنية بالمنطقة.

وشمل المعرض العديد من الأعمال اليدوية والفنية المتميزة، التي تمثل تعبيرًا وتجسيدا للأحداث المختلفة، ذكري المولد النبوي الشريف، حرب أكتوبر المجيدة، والقضية الفلسطينية، والتي تم التعبير عنها بطرائق وخامات متميزة حازت علي إعجاب واستحسان الجميع.

ووجه فضيلة رئيس الإدارة المركزية الشكر للمعلمين والمعلمات القائمين علي تنظيم المعرض، وأشاد بمهارتهم الفنية في تقديم الأعمال والموضوعات التي تمثل الأحداث الجارية مثل القضية الفلسطينية.

وعلى جانب آخر اختتمت فعاليات برنامج تنمية مهارات العاملين والذى حاضر فيها عادل قطب، مدير الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف، وتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية، وذلك بقاعة التدريب بمعهد فتيات طنطا الثانوي وبحضور فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وتُعقد تلك التدريبات بتوجيهات من فضيلة الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر، إدارة التدريب التربوى بالقطاع، وتنفيذ إدارة التدريب التربوي بمنطقة الغربية.