شديد الحرارة.. تحذير من حالة الطقس اليوم الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 20-9-2024، حيث توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة



وتابعت الأرصاد إنه من المتوقع أن يشهد، اليوم، رياح معتدلة، تنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، وتنشط أحيانًا على جنوب الصعيد، مع وجود أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة، حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن الـ 48 ساعة القادمة متوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وذروة الارتفاعات ستكون يومي الجمعة والسبت، مشيرة إلى أن النصف الأول من الخريف يشبه في خصائصه فصل الصيف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة 39 25

العاصمة الإدارية 39 25

6 أكتوبر 40 26

بنها 38 25

دمنهور 37 24

وادي النطرون 39 26

كفر الشيخ 37 24

المنصورة 38 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 38 25

طنطا 38 24

دمياط 31 24

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 24

العريش 33 23

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 36 19

كاترين 33 18

الطور 37 27

طابا 33 26



- صورة أرشيفية

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 32 22

العلمين 33 25

مطروح 32 24

السلوم 32 24

سيوة 42 26

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28

سفاجا 40 28

مرسى علم 39 28

شلاتين 41 27

حلايب 37 28

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 42 25

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 42 28