الاتحاد الأوروبي يمنح آبل 6 أشهر لتسهيل التشغيل البيني بين الأجهزة

لقد انتهت المفوضية الأوروبية من انتظار امتثال أبل لقواعد قانون الأسواق الرقمية (DMA). لقد بدأت إجراءات مصممة لضمان امتثال الشركة لالتزامات التشغيل البيني باعتبارها واحدة من حراس البوابة المعينين من قبل DMA، والتي تتكون من أكبر وأهم اللاعبين في الصناعة. وأوضحت المفوضية أنه بموجب DMA، لديها الحق في "اتخاذ قرار يحدد التدابير التي يتعين على البواب تنفيذها لضمان الامتثال الفعال"، وهي تمنح أبل ستة أشهر للامتثال للتدابير التي تتوصل إليها إذا كانت لا تريد مواجهة غرامات ضخمة.

ستركز المفوضية على أحد المجالات التي ستركز عليها وهي اتصال iOS للأجهزة المتصلة، مثل الساعات الذكية وسماعات الرأس وسماعات الواقع الافتراضي. وقالت المفوضية إن مصنعي هذه المنتجات "يعتمدون على التشغيل البيني الفعال مع الهواتف الذكية وأنظمة التشغيل الخاصة بها". وتخطط لتحديد كيفية قيام أبل بتوفير التشغيل البيني الفعال الذي من شأنه أن يسمح للأجهزة غير التابعة لشركة Apple بالاقتران والاتصال بسهولة بأجهزة iPhone، فضلاً عن الحصول على إشعارات. ستنظر المفوضية أيضًا في العملية التي أنشأتها Apple لمعالجة طلبات المطورين للتوافق بين الأطراف الثالثة مع iOS و iPadOS.

قالت رئيسة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان: "اليوم هي المرة الأولى التي نستخدم فيها إجراءات المواصفات بموجب DMA لتوجيه Apple نحو الامتثال الفعال لالتزامات التوافق من خلال الحوار البناء". "نحن نركز على ضمان الأسواق الرقمية العادلة والمفتوحة. يلعب التوافق الفعال، على سبيل المثال مع الهواتف الذكية وأنظمة التشغيل الخاصة بها، دورًا مهمًا في هذا. ستوفر هذه العملية الوضوح للمطورين والأطراف الثالثة و Apple. سنواصل حوارنا مع Apple واستشارة الأطراف الثالثة لضمان نجاح التدابير المقترحة في الممارسة العملية وتلبية احتياجات الشركات ".

في يونيو، أصدرت المفوضية نتائجها الأولية للتحقيق الذي فتحته على Apple. ووجدت أن Apple انتهكت قواعد DMA لأنها لم تسمح لمطوري App Store بإخبار المستخدمين بحرية عن خيارات الدفع البديلة خارج نظامها البيئي. أخبرت الشركة Engadget في ذلك الوقت أنها "أجرت عددًا من التغييرات للامتثال لـ DMA استجابة لملاحظات المطورين والمفوضية الأوروبية" خلال الأشهر السابقة.

أجرت شركة أبل العديد من التغييرات على نظامها لتجنب التعرض لغرامات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فتح iOS وiPadOS لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث والسماح للمطورين بالوصول إلى تقنية NFC الخاصة بها. كما حجبت ميزات جديدة عن المستخدمين الأوروبيين بسبب قواعد DMA، بما في ذلك Apple Intelligence وiPhone Mirroring على Mac وSharePlay Screen Sharing.

وقالت الشركة لبلومبرج إنها استحضرت طرقًا تسمح للمطورين بطلب التوافق الإضافي بين iOS وiPadOS مع حماية أمان مستخدميها. وأضافت أن تقويض حماية أنظمتها من شأنه أن يعرض مستخدميها الأوروبيين للخطر. وكما لاحظت المنظمة الإخبارية، يمكن للمفوضية أن تبدأ تحقيقًا في شركة أبل إذا لم تمتثل الشركة للإجراءات التي توصلت إليها خلال الأشهر الستة المقبلة. وإذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه الشركة غرامة بقيمة 10 في المائة من إيراداتها السنوية العالمية.