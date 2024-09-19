تراجع سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال نهاية التعاملات البنكية اليوم الخميس، تراجعاً بعد آخر تحديث أعلنه البنك المركزي المصري، وسجل سعره نحو 48:45 جنيه للشراء و48:59 للبيع وفق آخر تحديث من قبل البنك المركزي خلال نهاية التعاملات المسائية محققًا قيمة تراجعت بلغت 5 قروش مقارنة مع الأسعار خلال منتصف التعاملات إذ سجل نحو 48:49 جنيه للشراء و48:63 للبيع.

وفي هذا السياق تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 48.46 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة سجل مقابل الجنيه المصري 48.34 جنيه للشراء و48.45 جنيه.

سعر الدوار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي CIB، مقابل الجنيه المصري 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع خلال ختام التعاملات.