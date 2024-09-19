نصر الله: العدو استهدف آلاف أجهزة البيجر وتجاوز كل القوانين والخطوط الحمراء

أعرب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، عن شكره العميق للحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ومؤسسات الدفاع المدني على جهودهم الكبيرة في مواجهة الكارثة الناتجة عن التفجيرات التي استهدفت أجهزة البيجر في لبنان، وأشاد نصر الله بالدور الفعال الذي قامت به المستشفيات، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجهها بسبب الأعداد الكبيرة من المصابين، وخاصة الإصابات الخطيرة في العيون.

وقال نصر الله في كلمة له: "حجم الإصابات كبير جدًا، وهناك ضغط هائل على المستشفيات، إلا أنها تبذل جهودًا كبيرة للتعامل مع الموقف"، مشيرًا إلى أن المجتمع اللبناني شهد "ملحمة إنسانية وأخلاقية كبرى"، حيث تضامن الجميع بشكل غير مسبوق، بمعزل عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية.

وأكد نصر الله أن الدعم الدولي لم يتأخر، مشيدًا بالمساعدات الطبية التي تدفقت على لبنان من عدة دول، وعلى رأسها إيران والعراق، لمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة هذه الأزمة.

وفي حديثه عن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت آلاف أجهزة البيجر في لبنان، وصف نصر الله هذه الهجمات بأنها "تجاوز لكل القوانين والضوابط والخطوط الحمراء"، مضيفًا أن العدو الإسرائيلي لم يكتف باستهداف مقاتلي "حزب الله" فقط، بل طالت التفجيرات مستشفيات، أسواقًا، وطرقات عامة، وبيوتًا يسكنها المدنيون. وأكد أن بين الضحايا عشرات الشهداء، وبينهم أطفال، كما أصيب الآلاف بجراح خطيرة، وستظهر الأعداد النهائية لاحقًا.

وتأتي تصريحات نصر الله في وقت تتواصل فيه تداعيات التفجيرات التي وقعت في لبنان، واستهدفت بشكل خاص عناصر من “حزب الله” ، وأثارت هذه التفجيرات موجة من الغضب والتضامن داخل لبنان وخارجه، حيث نددت العديد من الدول والمؤسسات الدولية بهذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله الثانية ويؤكد عزيمته على الفوز بنيويورك

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولات اغتياله، مؤكدًا أن هذه المحاولات "عززت عزيمته". جاء ذلك خلال حفل انتخابي في لونغ أيلاند حضره نحو 16 ألف من أنصاره، بعد 3 أيام من العثور على مسلح مختبئ قرب ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا.

وقال ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا: "هذه اللقاءات مع الموت لم تكسر إرادتي"، مضيفًا أن محاولات اغتياله منحته "مهمة أكبر وأقوى" لتعزيز رؤيته بجعل أمريكا "في المقام الأول".

وأكد ترامب أن الله أنقذه مرتين، مشيرًا إلى أن محاولة الاغتيال الأخيرة كانت الثانية خلال 8 أسابيع، حيث اكتشف عميل في الخدمة السرية وجود قاتل مسلح مختبئًا على بعد بضع مئات من الأمتار منه.

تعد هذه المحاولة الثانية لاستهداف ترامب، حيث كان قد تعرض لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يونيو الماضي، ما أدى إلى إصابته بجروح سطحية في أذنه.

وفي سياق آخر، دعا ترامب سكان نيويورك إلى التصويت له، متعهدًا بخفض الضرائب والحد من الجريمة، قائلاً: "مع ارتفاع معدلات الجريمة وتدفق المجرمين والإرهابيين، صوتوا لدونالد ترامب! ما الذي لديكم لتخسروه؟". وأعرب عن ثقته بالفوز في نيويورك، واصفًا ذلك بأنه "أعظم فوز في التاريخ".

كما وعد بتحقيق الأمن في الولاية خلال 3 أشهر، مؤكدًا ضرورة التخلص من المهاجرين غير الشرعيين. على الرغم من ملاحقته قضائيًا في نيويورك بتهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية، شدد ترامب على محبته لشعب الولاية، وتعهد بخفض الضرائب وتقليل معدلات الجريمة.