رئيس الاحتياطي الفيدرالي: تدفق المهاجرين غير الشرعيين يسهم في ارتفاع معدل البطالة

ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، باللوم على أزمة الهجرة غير الشرعية في ارتفاع معدل البطالة في البلاد، وذلك بعد أن قام بخفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.5 نقطة مئوية يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها هذا التخفيض منذ بداية أزمة COVID-19.

وفي تصريحاته للصحفيين، قال باول: "إذا كان هناك ملايين الأشخاص يدخلون سوق العمل، بينما يتم خلق 100,000 وظيفة فقط، فمن الطبيعي أن نرى زيادة في معدل البطالة". وأضاف: "الأمر يعتمد حقًا على الاتجاهات الأساسية المتعلقة بتقلبات دخول الأشخاص إلى البلاد".

وأشار باول إلى أن "الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين عبر الحدود كانت واحدة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدل البطالة"، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث يسعى الاقتصاد الأمريكي للتعافي من آثار الجائحة، مما يثير جدلاً واسعًا حول تأثير الهجرة على سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.