فتح باب التقديم في 4 مدارس مصرية يابانية جديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للالتحاق بأربع مدارس مصرية يابانية جديدة للعام الدراسى الجديد 2024-2025.

وتشمل مدرستين بمحافظة القاهرة (بحلوان 15 مايو، والعاصمة الإدارية)، وفي محافظة القليوبية (القناطر الخيرية) وفى محافظة السويس (السلام 2).

وتبدأ الدراسة في أربع مدارس مصرية يابانية نهاية شهر أكتوبر 2024 وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

رابط التقديم في 4 مدارس مصرية يابانية جديدة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق في أربع مدارس مصرية يابانية متاح إلكترونيًا بداية من اليوم ويستمر لمدة 15 يومًا عبر الرابط:

‏https://ejs4students.moe.gov.eg/

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للوظائف في إدارة المدارس المصرية اليابانية (مدير، ووكيل، ومعلمين، واخصائيين، ودعم فني) بدءًا من اليوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ عبر الرابط:

‏https://ejsadm.moe.gov.eg/

وجدير بالذكر، أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى ٥١ مدرسة بخلاف المدارس الأربعة الجديدة تقدم المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية والتي تعمل علي بناء شخصية متميزة مبدعة تحت إشراف خبراء يابانين بالمدارس.