الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

فتح باب التقديم في 4 مدارس مصرية يابانية جديدة

مدرسة مصرية يابانية
مدرسة مصرية يابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للالتحاق بأربع مدارس مصرية يابانية جديدة  للعام الدراسى الجديد 2024-2025. 

وتشمل مدرستين بمحافظة القاهرة (بحلوان 15 مايو، والعاصمة الإدارية)، وفي محافظة القليوبية (القناطر الخيرية) وفى محافظة السويس (السلام 2). 

وتبدأ الدراسة في أربع مدارس مصرية يابانية نهاية شهر أكتوبر 2024 وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

رابط التقديم في 4 مدارس مصرية يابانية جديدة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق في أربع مدارس مصرية يابانية متاح إلكترونيًا بداية من اليوم ويستمر  لمدة 15 يومًا عبر الرابط: 

‏https://ejs4students.moe.gov.eg/ 
  وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للوظائف في إدارة المدارس المصرية اليابانية (مدير، ووكيل، ومعلمين، واخصائيين، ودعم فني) بدءًا من اليوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤  عبر الرابط: 

‏https://ejsadm.moe.gov.eg/ 

وجدير بالذكر، أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى ٥١ مدرسة بخلاف المدارس الأربعة الجديدة تقدم المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية والتي تعمل علي بناء شخصية متميزة مبدعة تحت إشراف خبراء يابانين بالمدارس.

مواد متعلقة

150 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات المصرية

وزير التعليم العالي يشهد إطلاق شراكة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص

فتح باب تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة غدًا

بالمجموع| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 (علمي)

فرق المبادرة الرئاسية بداية تجوب المحافظات لتوزيع مستلزمات المدارس

مدرسة المتفوقات STEM بالمعادي تستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية

نتيجة مسابقة صناعة المحتوى العلمي في جامعة عين شمس

جامعة الملك سلمان الدولية تنظم حفل استقبال لـ"جامعة الطفل"

الجريدة الورقية