وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة الإشغالات والمخالفات بتوسعات الشيخ زايد

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات إدارية لإزالة كافة الإشغالات والعوائق، ومخالفات البناء الواقعة بعدة قطع أراضٍ بتوسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017.



وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع أية كيانات أو جهات أو أفراد تقوم بتنفيذ أعمال مخالفة، مشيراً إلى أنه سيتم بذل أقصى الجهود بهدف الحفاظ على أملاك الدولة والهيئة، وكذا حقوق الأفراد والمواطنين.



ونصت القرارات على أن تزال كافة الإشغالات والعوائق ومخالفات البناء، الواقعة على الأراضي المنضمة لكردون مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧، والمتمثلة في إقامة أسوار وأعمال بناء بدون ترخيص داخل طريق الخدمة الموازى لطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بنطاق قطع الأراضي أرقام (۲۷ - ٣٥6 – ٣١٦ – ١٤٥ – ۲۸۳ - ٣٧٤ - ٣٠٥ – ۳۰ – ۲۸ - / 77/2017).



كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز مدينة الشيخ زايد بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.