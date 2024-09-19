قنا| نشاط لعدة مديريات بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، تنفيذ أولى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، في يومها الأول بنطاق المحافظة، وذلك عقب تدشين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لها من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة .

حيث نفذت مديرية الاوقاف عدد من الأنشطة والفعاليات بقرية الصياد التابعة للوحدة القروية بالرحمانية بمركز نجع حمادى ، كما نظمت مديرية الصحة قافلة طبية بالقرية وتم توقيع الكشف المجانى على 409حالة بمختلف التخصصات الطبية، فيما نظمت مديرية التموين قافلة بيع مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، فضلا عن فحص عدد 80 بطاقة تموينية متوقفه، و نظمت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية توعويه وعلاجية مجانية.

فيما نظمت مديرية القوى العاملة وفرع المجلس القومي للمرأة سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية عن المشروعات الصغيرة وفرص العمل والخدمات التى يقدمها مكتب العمل، كما قام جهاز تنمية المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة بتجهيز قافلة بيع مواد غذائية ومجمدات بأسعار مخفضة.

إطلاق المبادرة

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، حفل إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمحافظة قنا، وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث شهد الحفل اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية وسيارات مبادرات وزارة الصحة والجهات المشاركة في المبادرة.

وثمن محافظ قنا دور المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا انها تستكمل مع المبادرات الأخرى التي تهتم بالمواطن المصرى مثل مبادرة "حياة كريمة"، وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنمية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة، لتحقيق أهدافها .

الجدير بالذكر أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها وزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة.