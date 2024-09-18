مايكروسوفت: مزارع التصيد الروسية تستهدف حملة هاريس-والز

تدير مزارع التصيد الروسية التابعة للكرملين حملات تضليل تهدف إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام، ووفقًا لمايكروسوفت، فإنها تركز جهودها على تشويه سمعة كامالا هاريس وتيم والز.

نشرت الشركة تقريرًا جديدًا يوضح تحركات مزرعتي تصيد يخضعان للمراقبة من قبل مركز تحليل التهديدات التابع لمايكروسوفت.

من الواضح أن هؤلاء الممثلين المدعومين من الكرملين واجهوا صعوبة في إيجاد النهج الصحيح بعد فترة وجيزة من تنحي الرئيس بايدن عن منصبه كمرشح، ولكن في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، بدأ أحدهم في تداول مقاطع فيديو غير أصلية تمكنت من توليد ملايين المشاهدات.

يصور أحد مقاطع الفيديو هجومًا مزعومًا من قبل أنصار هاريس على الحاضرين في تجمع ترامب.

استخدم مقطع فيديو آخر ممثلًا لاتهام هاريس بالتورط في حادث دهس وهروب في عام 2011 أدى إلى شلل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا.

الفيديو الثاني، الذي انتشر على نطاق واسع، تم نشره بواسطة موقع ويب قديم يتظاهر بأنه مؤسسة إعلامية مقرها سان فرانسيسكو.

وفي الوقت نفسه، توقفت مزرعة التصيد الثانية عن إنتاج محتوى حول دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 وبدأت في إنشاء مقاطع فيديو تظهر هاريس في صورة سيئة.

أظهر مقطع فيديو مزيف لوحة إعلانية في مدينة نيويورك تدعي أن هاريس تريد تغيير جنس الأطفال. تم نشره في البداية على Telegram، قبل مشاركته على X والحصول على أكثر من 100000 مشاهدة في غضون ساعات قليلة.

حذرت مايكروسوفت من أن الناس يجب أن يتوقعوا المزيد من مواد التضليل المصنوعة في روسيا، بما في ذلك المزيد من مقاطع الفيديو المحررة والمُعدلة بالذكاء الاصطناعي، للتداول عبر الإنترنت مع اقترابنا من الانتخابات. في وقت سابق من هذا الشهر، وجهت الحكومة الأمريكية اتهامات إلى اثنين من موظفي مؤسسة الإعلام الحكومية الروسية RT، متهمة إياهم بالتخطيط لدفع 10 ملايين دولار لشركة في تينيسي لنشر 2000 مقطع فيديو دعائي على وسائل التواصل الاجتماعي. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ANO Dialog، وهي منظمة روسية غير ربحية يُزعم أنها شاركت في حملة تُعرف باسم "Doppelganger"، لإنشاء مواقع ويب مزيفة تظهر للقراء الأمريكيين كمواقع إخبارية رئيسية شرعية. وقالت مايكروسوفت في تقريرها الجديد إنها علقت أكثر من 20 حسابًا مرتبطًا بـ ANO Dialog.

كما حظرت Meta مؤخرًا RT وغيرها من وسائل الإعلام الحكومية الروسية "بسبب نشاط التدخل الأجنبي". ووفقًا لملاحظاتها، التي شاركتها الشركة مع Engadget، فقد شهدت وسائل إعلام روسية تسيطر عليها الدولة تحاول التدخل في الحكومات الأجنبية والتهرب من الكشف في الماضي. وقالت إنها تتوقع منهم الاستمرار في محاولة "الانخراط في محاولات التأثير الخادعة عبر الإنترنت".

ومع ذلك، ليست روسيا فقط هي التي تحاول التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام. نشرت مايكروسوفت وجوجل وحتى الحكومة الفيدرالية تقارير في أغسطس تفيد بأن قراصنة إيرانيين كانوا يحاولون التصيد الاحتيالي للعديد من مستشاري حملات بايدن-هاريس وترامب. كما وجدت مايكروسوفت حملات تهدف إلى التأثير على الأصوات في الولايات المتحدة من قبل مجموعات مرتبطة بالحكومة الإيرانية. أنشأت إحدى هذه المجموعات موقعًا إلكترونيًا يهاجم ويهين الرئيس السابق دونالد ترامب.