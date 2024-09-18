الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تكنولوجيا

Discord تطرح تشفيرًا شاملاً لمكالمات الصوت والفيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

تطرح Discord تشفيرًا شاملاً جديدًا لمكالمات الصوت والفيديو على منصتها.

 سيتم تطبيق التقنية على المكالمات من الرسائل المباشرة والرسائل المباشرة الجماعية والقنوات الصوتية وبث Go Live. شرحت Discord التقنية وأهدافها للتشفير الشامل (E2EE) في منشور مدونة.

 يدعم عملاء سطح المكتب والجوال بالفعل الترقية الجديدة، ويجب أن يحصل بقية العملاء على الميزة العام المقبل.

ركزت الشركة على الشفافية مع بروتوكولات E2EE الخاصة بها، وجعلت الكثير من المعلومات عنها متاحة للجمهور. 

كما تعهدت Discord بعدم التضحية بجودة المكالمات مع إضافة E2EE. سيكون أحد الاستثناءات البارزة لبروتوكول التشفير هو الرسائل. قال Discord إن هذا حتى تظل الرسائل خاضعة لقواعد تعديل المحتوى الخاصة بالشركة.

أصبح هذا النوع من التشفير الشامل شائعًا بشكل متزايد على مر السنين. ليس من غير المعتاد أن نراه إما كخيار أو كإعداد افتراضي جديد للمستخدمين على منصات مثل Signal وWhatsApp وZoom.

الجريدة الورقية