Discord تطرح تشفيرًا شاملاً لمكالمات الصوت والفيديو

تطرح Discord تشفيرًا شاملاً جديدًا لمكالمات الصوت والفيديو على منصتها.

سيتم تطبيق التقنية على المكالمات من الرسائل المباشرة والرسائل المباشرة الجماعية والقنوات الصوتية وبث Go Live. شرحت Discord التقنية وأهدافها للتشفير الشامل (E2EE) في منشور مدونة.

يدعم عملاء سطح المكتب والجوال بالفعل الترقية الجديدة، ويجب أن يحصل بقية العملاء على الميزة العام المقبل.

ركزت الشركة على الشفافية مع بروتوكولات E2EE الخاصة بها، وجعلت الكثير من المعلومات عنها متاحة للجمهور.

كما تعهدت Discord بعدم التضحية بجودة المكالمات مع إضافة E2EE. سيكون أحد الاستثناءات البارزة لبروتوكول التشفير هو الرسائل. قال Discord إن هذا حتى تظل الرسائل خاضعة لقواعد تعديل المحتوى الخاصة بالشركة.

أصبح هذا النوع من التشفير الشامل شائعًا بشكل متزايد على مر السنين. ليس من غير المعتاد أن نراه إما كخيار أو كإعداد افتراضي جديد للمستخدمين على منصات مثل Signal وWhatsApp وZoom.