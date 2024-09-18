FDA تصنف Blindsight كجهاز مبتكر

تقول شركة Neuralink إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صنفت جهاز Blindsight الذي تنتجه كجهاز "مبتكر". وتعمل الشركة على تطوير هذه التكنولوجيا في محاولة لاستعادة البصر لدى المكفوفين.

يُمنح المصنعون الذين يتقدمون بطلب إلى برنامج الأجهزة المبتكرة التطوعي التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويتلقون هذا التصنيف من الوكالة "فرصة للتفاعل مع خبراء إدارة الغذاء والدواء من خلال العديد من خيارات البرامج المختلفة لمعالجة الموضوعات بكفاءة أثناء ظهورها أثناء مرحلة مراجعة ما قبل التسويق".

كما تعطي إدارة الغذاء والدواء الأولوية للأجهزة المبتكرة للمراجعة. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي تصنيف الجهاز المبتكر إلى تسريع تطوير التكنولوجيا. في العام الماضي، منحت إدارة الغذاء والدواء التصنيف لـ 145 جهازًا طبيًا.

Blindsight منفصل عن Telepathy، وهو غرسة تمكن المرضى الذين يعانون من إصابات في الحبل الشوكي من التحكم في أجهزة الكمبيوتر باستخدام أفكارهم، مما يسمح لهم بلعب ألعاب الفيديو وتصميم أشياء ثلاثية الأبعاد. قال مالك ومؤسس Neuralink إيلون ماسك في أغسطس أن الشركة زرعت الشريحة في مريض بشري ثانٍ

ادعى ماسك في مارس أن Blindsight "يعمل بالفعل في القرود. "ستكون الدقة منخفضة في البداية، مثل رسومات نينتندو المبكرة، ولكنها قد تتجاوز في النهاية الرؤية البشرية الطبيعية." (يقال إن المحققين الفيدراليين نظروا في ممارسات Neuralink للاختبارات على الحيوانات، لكن ماسك قال في مارس إن "أي قرد لم يمت أو أصيب بجروح خطيرة بواسطة جهاز Neuralink").

قال ماسك بعد تصنيف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الرؤية العمياء "ستمكن حتى أولئك الذين فقدوا كلتا العينين والعصب البصري من الرؤية". "بشرط أن تكون القشرة البصرية سليمة، فإنها ستمكن حتى أولئك الذين كانوا مكفوفين منذ الولادة من الرؤية لأول مرة." وأضاف أنه في حين أن دقة الرؤية العمياء منخفضة في البداية، "فإنها في النهاية لديها القدرة على أن تكون أفضل من الرؤية الطبيعية وتمكنك من الرؤية بالأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية أو حتى أطوال موجات الرادار."

هذه ادعاءات نبيلة وNeuralink بعيدة بعض الشيء عن القدرة على استعادة البصر بالكامل لشخص فقده، إذا كانت قادرة على القيام بذلك بالفعل. إنها ليست الشركة الأولى أو فريق البحث الذي يعمل على غرسات استعادة الرؤية أيضًا. وفي الوقت نفسه، وكما يشير موقع TechCrunch، فمن غير المرجح أن تتمكن تقنية Blindsight أو التقنيات المماثلة من مساعدة الأشخاص الذين يعانون من العمى منذ الولادة، نظراً لأن هؤلاء الأشخاص لم "يطوروا القدرة البيولوجية على الرؤية من خلال أعينهم".