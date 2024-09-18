سيميوني يستبعد كونور جالاهير من قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة لييبزيج

أستبعد دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد الاسباني نجم الفريق المنضم حديثا من تشيلسي الانجليزي كونور جالاهير من قائمة الفريق التي ستواجه فريق لييبزيج الالماني مساء الخميس على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن الجولة الاولى للبطولة .

ووفقا لصحيفة الماركا الاسبانية فأن الارجنتيني دييجو سيميوني اجرى تعديلين على قائمة الفريق التي فازت على فالنسيا في الدوري الاسباني مساء الاحد الماضي فأن كونور جالاهير لن يشارك من بداية المباراة امام لييبزيج على الرغم من نجاحه من تسجيل هدفه الاول مع اتلتيكو مدريد في مرمى فالنسيا .

ايضا سيشارك الارجنتيني خوليان الفاريز من بداية المباراة بدلا من الكسندر سورلث .

وكشفت الماركا عن تشكيلة اتلتيكو مدريد في المباراة وستكون على النحو التالي :

أوبلاك لحراسة المرمى

ليورينتي و لو نورماند و خيمينيز و ازبيليكويتا و ريكيلمي لخط الدفاع

دي بول و كوكي و لينو لخط الوسط

انطوان جريزمان و خوليان الفاريز لخط الهجوم