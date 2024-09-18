إندريك يوضح سبب أنانيته في هدفه أمام شتوتجارت

شرح إندريك، مهاجم ريال مدريد، سبب أنانيته في تسجيل هدفه خلال المباراة ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا.

سجل البرازيلي هدفًا رائعًا في أولى مشاركاته بالمسابقة، رغم مطالبات زميله كيليان مبابي بتمرير الكرة.



وفي حديثه لقناة "ريال مدريد" الرسمية، عبر إندريك عن سعادته بمشاركته الأولى وتسجيله هدفًا، مؤكدًا: "دائمًا ما يكون هدفي هو مساعدة ريال مدريد على الفوز، وهذا ما أسعى لتحقيقه في كل فرصة أتيحت لي".



وأشار إندريك إلى أنه قام بتمرير الكرة لفينيسيوس في الهجمة الأولى، وفي الهجمة الثانية قرر التسديد بعد تغييرات في المراكز مع مبابي، حيث رأى أن الخيار الأفضل كان محاولة التسجيل.



وأضاف: "أيضًا، خلال الإحماء، أخبرني أنطونيو روديجر أنني قادر على التسجيل، وهذا ما شجعني على اتخاذ القرار بالتسديد".



ساهم هدف إندريك بشكل كبير في فوز ريال مدريد، مما يعكس ثقته وأدائه المتميز في البطولة القارية.

