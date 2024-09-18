تشغيل تجريبي لقسم جراحة العظام والكسور بمستشفى سوهاج العام

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن عودة تشغيل قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى سوهاج العام بعد عملية التطوير الشاملة للقسم مؤخرا ليصبح قادر على تقديم خدمات طبية متكاملة للمرضى.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى، أن القسم يعد من الأقسام الهامة بالمستشفى ويقدم خدمات طبية متميزة للمرضى، موضحاً ان القسم يقوم بإجراء تدخلات جراحية هامة وفريدة تشمل جراحات تشوهات العظام وإعادة بناء عظام الأطفال وجراحات مناظير المفاصل والطب الرياضي وجراحات المفاصل الصناعية وجراحات العمود الفقري وجراحات الإصابات والكسور .

وأكد أن عودة تشغيل القسم بعد التطوير سوف يساهم بشكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار من خلال المشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى المحافظة

وفي سياق متصل و تزامناً مع تشغيل القسم قال الدكتور هيثم عطية رئيس القسم أنه فور التشغيل تم التجهيز لإجراء ثلاث عمليات ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تمثلت في تغيير مفصل ركبة كامل موضحاً انه تم الإنتهاء من إجراء واحده منها وجاري إجراء العمليتين خلال أيام