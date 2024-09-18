محافظ الغربية يعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 4 مراكز

أعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الأحوزة العمرانية لعدد 62 قرية تابعه لمراكز المحلة الكبري - بسيون - زفتى - طنطا - كفر الزيات) ، وعدد 27 عزبة تابعة لمراكز بسيون - زفتي - سمنود - طنطا - قطور - كفر الزيات ) بالإضافة الى تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد (79) قرية تابعه لمراكز السنطة المحلة الكبري - زفتي - سمنود - طنطا - كفر الزيات) ، وعدد (13) عزبة تابعة لمركز المحلة الكبرى.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الاحوزه العمرانية لهذه المخططات ، حيث بلغت 100% وللقرى 72 % و العزب 36% وجاري انهاء جميع الاحوزه العمرانية وجاري انهاء الملف حلا لمشاكل المواطنين ولصالح العام.

وأشار الجندي، إلى أن المحافظة حققت جهوداً كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، و الرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.