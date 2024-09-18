ناقد فني: فيلم رحلة 404 يطرح فكرة لها مؤيدوها ورافضوها

تحدث الناقد الفني ياسر محب عن ترشيح فيلم رحلة 404 لتمثيل مصر في الأوسكار، موضحًا أنه كان عضو في لجنة اختيار الأفلام.

جائزة الأوسكار

قال ياسر محب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «من اشتراطات جائزة الأوسكار إن كل دولة تحصر كل الأفلام التجارية خلال العام، ثم تشكيل لجنة لاختيار اللجنة من قبل نقابة المهن السينمائية ويتم تصفية القائمة التي تتضمن 6 أفلام فقط».

وتابع الناقد الفني: «وكانت القائمة النهائية للأفلام التي تم اختيار فيلم رحلة 404 منها، تضم الحريفة وأهل الكهف وشماريخ».

وأشار ياسر محب إلى أنه كان هناك إجماع على فيلم رحلة 404 من لجنة اختيار الأفلام، على مدار جلستين، مؤكدًا عدم تخوف اللجنة من الجدل حول قصة الفيلم وتأجيله أكثر من مرة.

واستكمل حديثه عن معايير اختيار الفيلم الذي يمثل مصر بجائزة الأوسكار: «اللجنة تختار فيلم قوامه متماسك وعلى مستوى يليق بالترشح للمنافسة».

فيلم رحلة 404

وعن انتقادات اختيار فيلم رحلة 404 لتمثيل مصر رغم قصته، علق الناقد ياسر محب قائلًا: «فكرة الفيلم كما يؤكد صناعه هل الماضي يسمح للشخص التطهر منه إذا عنده رغبة جادة، وهذا تساؤل يطرحه الفيلم وهو مثل أي عمل فني يطرح فكرة لها من يؤيدها ومن يرفضها».

واختتم: «حجب الترشيح أسهل شئ وهذا تم بالفعل العام قبل الماضي، تم الحجب والامتناع عن الترشيح وأغلب الأصوات أصدرت بيان أنه على صناع السينما يطوروا من الأفلام حتى نستطيع المنافسة الدولية والعالمية، إحنا هوليوود الشرق وعدم حصول الأعمال على جوائز ووصولها للتصفيات النهائية لا ينفي المواهب بالعمل وصناعة السينما تواجه الكثير من التحديات».