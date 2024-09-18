استشاري طب وقائي: الدولة تسعى لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين الأكثر احتياجًا بالمجان

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن الدولة المصرية ضمت 8.5 مليون مواطن إلى مشروع “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الصحي.

الخدمات الصحية:

وشدد “حتة”، خلال لقائه على قناة “إكسترا نيوز”، على أن هذا يأتي من خلال إجراء دراسة ومسح شامل لمعرفة المواطنين الأكثر احتياجا، ما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها، والأشخاص الاولى بالرعاية في هذه المشروعات.

الخدمات الصحية أصبحت مكلفة

وأكد أن الخدمات الصحية أصبحت مكلفة للغاية نتيجة التطور الكبير في مجال الطب من خلال سرعة تشخيص الأمراض والعلاج، بالتالي تسعى الدولة المصرية إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين الأكثر احتياجا بالمجان، إذ أنّ المواطن يستفيد من الخدمات بصورة مباشرة دون عناء سواء في الكشف والتشخيص أو الحصول على العلاج والمتابعة على نفقة الدولة.

وتابع: "الاهتمام بصحة المواطن يجعله أكثر إنتاجية ما يعود بالفائدة على الدولة بأكملها، كما أنّ المواطن يستشعر اهتمام الدولة المصرية به من خلال المبادرات الرئاسية الصحية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وشدد على أن القيادة السياسية تسعى إلى الاهتمام بالصحة والتعليم والكشف المبكر عن الأمراض، بهدف الإسراع في الوصول إلى العلاج مثل نجاح الدولة في القضاء على فيروس سي.