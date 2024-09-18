بسبب خلافات الجيرة.. إصابة طالب بطلق ناري في جرجا

استقبل مستشفى جرجا العام طالب في العقد الثاني من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالقدم اليمنى تعدى عليه عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . م . ع . م" 20 سنة طالب مصاباً بطلق ناري بالقدم اليمنى وتم نقله لمستشفى جرجا العام وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، وطرف ثان "أحمد . ح . ع . ح" 37 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني [السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي طفل في السادسة من عمره يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصرعه صدمته دراجة بخارية يقودها طالب يبلغ من العمر 21 سنة يقيم بدائرة قسم أول سوهاج حال عبوره الطريق بدائرة قسم ثان سوهاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفي بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية قيادة "عبد الرحمن . س . م . ع" 21 سنة طالب يقيم قسم أول سوهاج بالشارع المشار إليه أختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بالطفل "حسين . ع . ق . ح" 6 سنوات يقيم دائرة مركز أخميم حال عبورة الطريق مما أدى لوفاته - وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائد الدراجة البخارية ووالد المتوفي "عبد الفتاح . ق . ح . ق" 42 عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .