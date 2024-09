دعوى قضائية بالسرقة تلاحق مايلي سايروس

تواجه الفائزة بجائزة "جرامي"، مايلي سايروس دعوى قضائية جديدة تزعم أنها وفريقها من مؤلفي أغاني " Flowers " سرقوا ألحان أغنية "When I Was Your Man " للمطرب "برونو مارس" والتي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 2013.

وذكرت الدعوى القضائية عدد من المشاركين في إنتاج أغنية مايلي سايروس الأخيرة، ومنهم كراويس وجريجوري هاين ومايكل بولاك كمدعى عليهم في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة تيمبو ميوزيك إنفستمنتس في السادس عشر من سبتمبر. كما تضمنت الدعوى أسماء العديد من شركات الترفيه المسؤولة عن توزيع أغنية "Flowers.

وجاء في الدعوى التي أقامها ممثلو المطرب "مارس": أن أغنية Flowers تحاكي العديد من العناصر اللحنية والتوافقية والغنائية لأغنية "When I Was Your Man "، بما في ذلك تصميم النغمة اللحنية وتسلسل المقطع، وخط الجهير المتصل، وبعض مقاطع الكورس، وبعض عناصر الموسيقى المسرحية، والعناصر الغنائية، وتقدمات الوتر المحددة".

وجاء في نص الدعوى: "من غير الممكن إنكار أنه بناءً على التركيبة وعدد أوجه التشابه بين التسجيلين، فإن ألبوم "Flowers" لم يكن ليوجد لولا ألبوم "When I Was Your Man"،"وبناءً على ذلك، يرفع المدعي هذه الدعوى بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر الناشئة عن إعادة إنتاج وتوزيع واستغلال المدعى عليهم لألبوم "When I Was Your Man" دون ترخيص".

وبالإضافة إلى فحص اللحن والانسجام في جوقات الأغاني، زعمت الدعوى القضائية أن كلمات أغنية سايروس "ترتبط بوضوح بكلمات" مارس وأن "التشابه الموسيقي ليس مصادفة".

تطلب شركة Tempo Music Investments منعمايلي سايروس والمدعى عليهم في الدعوى من إعادة إنتاج أو توزيع أو أداء أغنية "Flowers" علنًا، بالإضافة إلى السعي للحصول على تعويضات بمبلغ سيتم تحديده أثناء المحاكمة.

تأتي هذه الدعوى بعد 7 أشهر من حصول سايروس على أول جائزتي جرامي لها ، "تسجيل العام" و"أفضل أداء بوب منفرد"، عن أغنية "Flowers". وقبل ترشيحها، شاركت رؤيتها لعملية كتابة الأغنية وإنتاجها: "لقد كتبتها بطريقة مختلفة تمامًا"، خلال تصريح مايلي سايروس لمجلة فوج البريطانية في يونيو الماضي.

وأضافت مايلي سايروس: "كانت الأغنية أقرب إلى الخمسينيات، لكنها أكثر حزنًا من موسيقى تلك الحقبة."