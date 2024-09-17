شركات المحمول تبحث زيادة أسعار الخدمات

قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة إى أند مصر، إن الشركة غيرت علامتها التجارية خلال العام الحالى فى إطار التطور المستمر الذى تمر به للتحول من شركة اتصالات متكاملة إلى مجموعة تكنولوجية تقدم مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المبتكرة لعملائها فى مصر، من بينها الحلول الرقمية والمتكاملة للشركات والأفراد والتى تسهم فى تحسين كفاءة عملياتهم وتعزيز نموهم، لتحافظ على مكانتها الرائدة فى قيادة قطاع التكنولوجيا فى مصر.

وأوضح يحيى خلال المؤتمر السنوى لشركة إى آند مصر، أن الشركة خصصت 10 مليار جنيه استثمارات هذا العام لتطوير شبكاتها بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة، مؤكدًا أن الشركة حققت نمو فى الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة تقترب من 36% وزيادة فى الأرباح بنسبة طفيفة، مع وصول عدد عملاء الشركة إلى ما يقرب من 36 مليون عميل، كما حققت إى آند كاش زيادة فى عدد المحافظ المالية للأفراد بنسبة 100% تقريبا على أساس سنوى لتصل الى 7 مليون محفظة منهم 2.5 مليون عميل نشط شهريًا، مشيرًا إلى أن عدد المعاملات شهد نموًا تتراوح نسبته تصل لـ 100% تقريبا على أساس سنوى.

تابع يحيى أن هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات التشغيلية للشركة بسبب الزيادات المستمرة فى تكاليف التشغيل مثل ارتفاع سعر الصرف الأجنبى والكهرباء وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على شركات الاتصالات، خاصة أن متوسط الزيادة التى شهدتها خدمات المحمول مع بداية العام الجارى بلغت 15% وهى أول تحريك لأسعار الخدمات منذ عام 2017، مؤكدًا تعاون الشركات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث زيادة أسعار الخدمات والعمل على ترشيد النفقات من جانب الشركة والاعتماد بشكل أكبر على توفير كافة مستلزمات التشغيل من السوق المحلية كما حدث مع إعلان الشركة لبدء تصنيع أول راوتر بتقنية الجيل الرابع والنصف محلياً وتوفيره قبل نهاية العام.

وعن التقنيات والخدمات الجديدة التى تنتوى الشركة تقديمها لعملائها فى السوق، كشف يحيى أن الشركة دائمًا ما تعمل على إطلاق أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية لعملائها، لافتًا إلى أن الشركة فى محادثات مع تنظيم الاتصالات حول رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس 5G خاصة وأن المجموعة تقدم أسرع خدمات الجيل الخامس فى العالم، مؤكدًا أنه سيتم تحديد الخطوات التالية فور الانتهاء من هذه المحادثات.

وأضاف يحيى أن إى آند مصر بصدد إطلاق خدمة الشرائح الافتراضية ESIM خلال الأيام القادمة وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والاختبارات الفنية، مؤكدًا أن الشركة تقدمت مؤخرا بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات لبحث أفضل الحلول الفنية لتشغيل خدمة مكالمات الواى فاي، منوها أن الشركة لديها حاليا أكثر من 10 ملايين عميل فى خدمة المكالمات الصوتية على شبكات الجيل الرابع للاتصالات والمعروفة باسم VOLTE.