البنك الزراعي المصري يستعرض أحدث برامجه التمويلية لتنمية القطاع الزراعي

بمشاركة مميزة كراعي بلاتيني لمعرض صحاري

حظي البنك الزراعي المصري بحضور لافت ومميز خلال مشاركته في معرض صحاري 2024، حيث شهد جناح البنك اقبالاً كبيراً من جمهور المعرض للتعرف على أحدث البرامج التمويلية والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لصغار المزارعين وشركات الانتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة للعروض الترويجية التي قدمها البنك لعملائه خلال فترة المعرض بالتزامن مع فعاليات الشمول المالي احتفالاً بعيد الفلاح. ويشارك البنك الزراعي المصري كراعي بلاتيني في النسخة السادسة والثلاثين من معرض ومؤتمر "صحاري 2024" الذي أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري.



وبمناسبة مشاركته في "صحاري 2024" أعلن البنك عن إصدار بطاقتي ائتمان جديدتين من فئتي البلاتينيوم والتيتانيوم بالتعاون مع ماستركارد، حيث توفر بطاقتي ائتمان البنك الزراعي المصري خيارات جديدة للعملاء في عمليات الشراء والسحب النقدي.

وظهر البنك الزراعي المصري من خلال جناحه المشارك بالمعرض بإطلالة مميزة، تعكس حجم التطوير الذي يشهده البنك حالياً في كافة قطاعاته، ليتمكن من ممارسه دوره كأكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به، كما يعكس الجناح الصورة الجديدة للبنك التي تتناسب مع تطلعات عملائه وتلبي كافة احتياجاتهم المصرفية والتمويلية، كما حرص البنك أن يجعل من جناحه المشارك بالمعرض نموذجاً لوحدة مصرفية متكاملة تضم عددا من القطاعات المتخصصة، مثل قطاعات ائتمان الشركات وتطوير الأعمال والتجزئة المصرفية والشمول المالي، لاستعراض منتجاته المصرفية والتفاعل مع زوار المعرض والشركات المشاركة.

وخلال افتتاح فعاليات معرض صحارى قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، يرافقه اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بزيارة جناح البنك الزراعي المصري، وكان في الاستقبال سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات البنك، ووجه بضرورة استمرار الدور الوطني للبنك في دعم القطاع الزراعي والعاملين به لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد القومي، مشيداً بحجم التطوير الذي يشهده البنك حالياً والذي سينعكس بالضرورة على مستوى الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك لعملائه.



من جانبه، أكد سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن معرض صحارى يمثل فرصة جيدة للالتقاء بعدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، حيث يربط المعرض بين المتخصصين والمستثمرين والأسواق الناشئة والتقنيات المتطورة ما يتيح فرصة كبيرة لإظهار الصورة الجديدة للبنك وحجم التطور الذي يشهده حاليا بهدف تقديم خدماته المصرفية والتمويلية وفق أفضل النظم المصرفية وأعلى مستويات الجودة، علاوة على استعراض البرامج التمويلية التي يمنحها البنك للأفراد والشركات للمساهمة في تنمية القطاع الزراعي.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية التي تلبي إحتياجات عملاء البنك بكافة شرائحهم من الخدمات المصرفية والتمويلية لتيسير معاملاتهم المالية والبنكية خاصة للشريحة الأكبر من عملاء البنك في القرى والمحافظات لتحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، مشدداً على أن البنك يعمل على تطوير شبكة فروعه وإنشاء فروع جديدة لتأكيد صدارته كأكبر البنوك انتشاراً في كافة محافظات الجمهورية، وفي الوقت نفسه يتوسع في نشر ماكينات الصراف الآليATM في كافة القرى بالتزامن مع إطلاق محفظة الزراعي الإلكترونية لتيسير حصول العملاء على أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي في قنوات الدفع الرقمية