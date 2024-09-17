"ايد فى ايد هننجح اكيد" إعلام الغردقة ينظم ندوة توعية عن المبادرة

نظم مجمع إعلام الغردقة اليوم ضمن المبادرة ندوة توعية بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الأنسان ) لعدد من الاخصائيين الاجتماعيين بمدارس الغردقة

حاضر في الندوة الدكتور ابراهيم يوسف علي مدير ادارة الاعلام بفرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر.

وتناولت المحاضرة العديد من المحاور

بدأت بنبذة عن المبادرة واهتمام الرئيس وحرصه بتنمية الأنسان المصري صحيا وعلميا وثقافيا وتركيز المبادرة علي بناء الوعي وإعداد اجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية والحفاظ علي مقدرات الوطن والمشاركة بفعالية في عملية التنمية الشاملة.

كما تطرق الي اهداف المبادرة في تحقيق رؤية مصر 2030 وبرامج التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحسين جودة حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين وخلق اجيال قادرة علي الإبداع والتفكير.

واختتمت الندوة بالحديث عن البرامج والفئات العمرية المستهدفة في المبادرة والتي تنقسم الي 4 فئات بدأ من برامج الأطفال من سن يوم وحتي 6 أعوام وحتي برامج دعم كبار السن