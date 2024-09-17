الصادرات والواردات تكرم مجموعة عز كأكبر مصدر فى مصر

كرمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الإستثمار والتجاره الخارجية مجموعة العز للصلب كأكبر شركه مصريه تصدر للأسواق الخارجية .



قام اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمنح درع التصدير لسيدة الأعمال عفاف احمد عز نائب رئيس المجموعه . يذكر أن صادرات مجموعة العز السنوية تتجاوز نحو ال1.5 مليار دولار من حديد التسليح والمسطحات واللفائف .

كما كرمت الهيئة عددا قليلا من الشركات الأخرى التى تحقق أرقام كبيرة فى التصدير ومنها، مجموعة النساجون الشرقيون ، ومجموعه للملابس الجاهزه بمدينة العبور الصناعية

كان تقرير لمنظمة الصلب العالمية و الذي صدر فى يونيو 2024 ويشمل قائمة بأكبر الشركات المنتجة للصلب كان قد تضمن

إسم حديد عز وأحتلت المركز الأول عربياً بإنتاج بلغ 6.2 مليون طن، يليها شركة حديد سابك بالسعودية بإنتاج 5.5 مليون طن ثم جاءت شركة الامارات للصلب في الترتيب الثالث بإنتاج 3.2 مليون طن.

وشملت القائمة 109 منتجاً للصلب يفوق انتاج كل منهم 3 مليون طن من الصلب الخام سنوياً. وجاء ترتيب حديد عز متقدماً عن شركات عالمية بارزة مثل كوبي ستيل (اليابان)، توسيالى القابضة (تركيا)، سالزجيتر (المانيا)، سلسا للصلب (أسبانيا) ومجموعة ليبرتي (المملكة المتحدة، استراليا).

كما تعتبر حديد عز الأولى افريقياً، يليها شركة أرسيلور ميتال بجنوب افريقيا والذي بلغ إنتاجها 2.8 مليون طن في 2023 (حسب الموقع الالكتروني للشركة).

وتبلغ الطاقات الإنتاجية لدى حديد عز – من خلال العمليات الإنتاجية المتكاملة 7 مليون طن سنوياً، منها 4.7 مليون طن من حديد التسليح و2.3 مليون طن من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.

كانت نتائج أعمال المجموعة لعام 2023 قد اوضحت أن الشركة قامت بتصدير 2.4 مليون طن من منتجات الصلب منها 1.4 مليون طن من لفائف المسطحات المدرفلة علي الساخن و حوالى مليون طن من حديد التسليح وبلغت قيمة هذه الصادرات 1.6 مليار دولار .