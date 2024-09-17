عميد الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية يسلم خطابات التعيين للمعيدين الجدد

سلّم الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بجامعة الإسكندرية، خطابات التعيين لـ7 معيدات جدد، للعام الجامعي 2024/2025.

واستقبل العميد المعيدين الجدد بقسمي الاقتصاد والعلوم السياسية، بمكتبه وهم روان أسامة، ونورهان خالد إبراهيم، ودينا عبدالله أحمد، ومنة مصطفى شيمي، وحبيبة إيهاب عبدالعزيز، ونوران أحمد رأفت، ورينا حنّا وهبة.

قدم العميد التهنئة للمنضمين الجدد من المعيدات إلى أسرة الكلية وتسليمهم خطابات التعيين، ومن ثم تعريفهم بمهامهم الوظيفية الأكاديمية والإدارية مع التأكيد على طبيعة الرسالة السامية لعضو هيئة التدريس كمعلم وباحث وأستاذ جامعي وموجه للأجيال ومؤثر في مجتمعه وخادم لوطنه وأمته وممثل لهما ومدافع عن قضاياهما .

حضر اللقاء الدكتور أسامة العادلي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة شيرين نصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير شعبان، المدير التنفيذي لبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية.

وتفقد الدكتور أسعد الكيكي، عميد كلية التربية الرياضية أبوقير، يرافقه الدكتور إسلام أمين زكي عبدالوكيل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أعمال سير الامتحانات التحريرية للفصل الصيفى للعام الجامعي 2023/2024، لائحة الساعات المعتمدة، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات بانتظام والتزام.

من جانب آخر كانت الكلية قد احتفلت بالخرجين الجدد الأسبوع الماضى وقدم الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية تهنئة رئيس الجامعة إلى للخريجين، ثم وجه بدوره التهنئة إلى الخريجين وأولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، مثنيا على جهودهم المخلصة في دعم الطلاب خلال فترة الدراسة، ونقل إشادة جميع الجهات المستفيدة كوزارة الخارجية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والجهاز المصرفى وغيرها بالمستوى المتميز لخريجي الكلية العاملين بتلك الجهات.

كما أشار الدكتور وهبان إلى استمرار الكلية في دعم خريجيها وأن أبوابها ستظل مفتوحة لهم دائماً، كما أوصى الخريجين بالتزام الأمانة والقيم الأخلاقية النبيلة فى عملهم، والحرص على خدمة الوطن وصون الهوية الوطنية ودعم قضايا الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.

وأشار الدكتور أسامة العادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه هي الدفعة الثانية التي تتخرج بنظام الساعات المعتمدة، حيث يحصل الخريج في ظل هذا النظام على البكالوريوس في تخصص رئيسي (اقتصاد أو علوم سياسية) وأخر فرعى، وهو ما سوف يتيح المجال أمام جميع الخريجين للعمل بأي من التخصصين.

شهد الحفل تكريماً لخريجي الكلية ممن حصلوا على درجتى الماجستير والدكتوراه خلال العام الجامعي المنقضي، وتم إهداء أوائل خريجي الدفعة في مرحلة البكالوريوس دروعاً تقديراً لتميزهم وتفوقهم.