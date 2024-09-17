رسميا.. العطار رئيسًا لجهاز السلة بسموحة

انتقل رسميا شريف العطار، لاعب كرة السلة السابق بنادي الاتحاد السكندري والمدير الفني الحالي لفريق 20 سنة بالنادي وذلك لرئاسة جهاز كرة السلة بنادي سموحة وذلك بعد موافقة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وطلب خاص من عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة ومكالمه هاتفية منه

وقد كتب شريف العطار عبر صفحته بالتواصل الاجتماعي :

“ بسم الله توكلت علي الله والله الموفق

أتوجه بالشكر للحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد

وذلك لموافقته لانتقالي الي نادي سموحه لرئاسة جهاز كرة السلة بعد تلقيه مكالمة تليفونية من دكتور عمر الغنيمي للاستعانة بي

والشكر موصول لأعضاء مجلس الإدارة