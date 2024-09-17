دور التحالف الوطني في دعم المنظومة التعليمية (شاهد)

كشف عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل دعم التحالف للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحا أنه ذراع أساسي للدولة في مجال العمل العام.

الارتقاء المجتمعي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التحالف ركز على التعليم لدوره في الارتقاء المجتمعي.

وأكد أن المنظومة التعليمية من الأهداف الأساسية للتحالف الوطني، ومن بين الآليات للارتقاء بالمنظومة التعليمة هي استحداث أساليب وأطر تناسب الفئات الأولى بالرعاية.

المناطق التي لا يتواجد فيها مدارس بالشكل التقليدي

ولفت إلى أنه يتم التعامل مع كل فئة بما يناسبها، حيث يتم توفير بديل في المناطق التي لا يتواجد فيها مدارس بالشكل التقليدي، ويكون تعليم منتظم وبها تدرج وتعطي شهادة ولكنه لا يوجد بها الشكل التقليدي للمدرسة.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق مرزوق محافظ الدقهلية، دشن مبادرة "فرحهم بشنطتهم" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية الأورمان بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وعبد الخالق عبد العظيم مدير فرع جمعية الأورمان بالدقهلية.

وأكد أن المبادرة تستهدف توزيع الشنط المدرسية بالمستلزمات الدراسية على الأطفال من الأسر الأولي بالرعاية بمراحل التعليم بمراكز المحافظة حيث تحتوي الشنطة الواحدة علي الكراسات والأدوات المدرسية المتنوعة دعما لابنائنا من المستفدين، موجهًا رسالة إلى المستفدين من المبادرة" الي احفادي أنتم احفادي انا سعيد بوجودي معكم اليوم وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وقال مرزوق، انتم جيل المستقبل وعليكم حب التعليم والتعلم والتعاون والعمل الجماعي من أجل مستقبل بلدنا مصر ونتطلع إلى تفوقكم لنرى منكم الأعلام والعباقرة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية رائدة بأبنائها الأعلام في جميع المجالات العلمية والدينية والفكرية والأدبية والفنية على مر التاريخ.

وفي نهاية الاحتفالية ثمن اللواء مرزوق، دور جمعية الأورمان ومساهماتها المتنوعة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة كما ثمن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومديرية التضامن الاجتماعي مشيرا لاهمية تعزيز دور قطاع التضامن الاجتماعي والعمل برؤى جديدة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من جميع أنشطة التضامن الاجتماعي بنطاق مراكز ومدن وقري محافظة الدقهلية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتحقيق مطالبه واحتياجاته، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية، بضرورة دعم مشاركات المجتمع المدني مع اجهزة المحافظات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.