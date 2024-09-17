رسالة ملهمة من ماتاريلا في حفل افتتاح العام الدراسي بكالياري

في أجواء من الحماس والترقب، انطلقت فعاليات العام الدراسي 2024/2025 في كالياري، بحضور رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ووزير التعليم والاستحقاق جوزيبي فالديتارا.

وقد أقيم حفل الافتتاح في مدرسة "Vittorio Emanuele II" الوطنية الداخلية، ضمن النسخة الرابعة والعشرين من حدث "Tutti a scuola"، الذي يعزز التفاعل بين الطلاب والمجتمع.

أكد ماتاريلا في كلمته على أهمية التعليم كركيزة أساسية في حياة الجمهورية، مشددًا على ضرورة تهيئة البيئة التعليمية لمواجهة التحديات المعاصرة، تحدث عن أهمية الابتكار في المدارس وضرورة تعزيز المهارات المهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل.

كما أشار إلى أهمية التفاعل الإنساني في التعليم، معتبرًا أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة مساعدة، وليس بديلاً عن العلاقات الحقيقية، وأعرب عن قلقه إزاء قضايا التنمر والتسلط عبر الإنترنت، داعيًا إلى جهود متجددة لمواجهة هذه الظواهر.

وزير التعليم فالديتارا أضاف بدوره أن المدارس يجب أن تكون مراكز للنمو الشخصي، مشددًا على أهمية دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية شاملة.

كما أشار إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص التعليم وتعزيز المواهب، مشيرًا إلى برامج جديدة لدعم الأطفال الأجانب في تعلم اللغة الإيطالية.

في ختام الحفل، استقبل ماتاريلا بحفاوة بالغة أبطال أولمبياد باريس، مما أضفى جوًا من الفخر والإنجاز على الحدث، حيث تفاعل الطلاب مع هؤلاء الأبطال وسط تصفيق حار وطلبات لالتقاط الصور.

هذا العام الدراسي يعد بمثابة بداية جديدة مليئة بالأمل والتحديات، مع تأكيد الالتزام بتعزيز التعليم كوسيلة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.