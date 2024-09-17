محمد عبدالجليل: تتويج وسام أبوعلي بلقب هداف الدوري "وصمة عار" لباقي المهاجمين

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي وجد ضالته في مركز المهاجم بضم وسام أبوعلي خلال يناير الماضي، وهو هداف الدوري الموسم الماضي من دور واحد، مشيرًا إلى أن تتويج النجم الفلسطيني بلقب الهداف في دور واحد فقط، وصمة عار على العناصر الموجودة في الفرق المصرية منذ بداية البطولة،

وأشار إلى أن النادي الأهلي ينقصه مهاجم آخر ليكون بجوار وسام أبوعلي في خط الهجوم خلال الموسم الذي انطلق قبل أيام بمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا لأن مركز الجناح ممتلئ بالعديد من العناصر ومنهم عمر كمال عبدالواحد، بالإضافة لـ رضا سليم وطاهر محمد وتاو وحسين الشحات.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "تجربة طاهر محمد طاهر تكون خمس دقائق فقط، وكذلك بيرسي تاو، لكن الأهلي يحتاج لمهاجم بمواصفات خاصة مع وسام أبوعلي، وبالنسبة لـ عبدالرحمن البانوبي من الصعب أن يلعب على أي عنصر في الأهلي، بينما محمد إسماعيل فرصه أيضا ستكون صعبة في المشاركة، والأفضل لهما البقاء مع زد للاستمرار في المشاركة بالمباريات".

وتطرق عبدالجليل للحديث عن نادي الزمالك، مؤكدا أن عبدالله السعيد من العناصر الرائعة في الكرة المصرية، والأفضل وجوده دائما في مركز صانع الالعاب بعيدا عن الديفيندر، مشيرا إلى أن جوميز يصر على تجربة بعض الأمور رغم عدم نجاحها داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف: "جوميز من الوارد أن يخسر أمام الأهلي بفارق ضئيل في السوبر وسيبقى مع الزمالك وقتها، لكن لو خسر بنتيجة اكبر من الممكن أن يرحل، خصوصا في ظل سرعة أداء لاعبي الأهلي، موضحًا أن هناك فوارق بين الناديين لصالح الفريق الأحمر في بعض المراكز حاليًا.

وطالب عبدالجليل، مسئولي نادي الزمالك والمنظمين لمباراة السوبر الإفريقي بدعوة أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق، خصوصًا أنه كان صاحب الهدف التاريخي في شباك الأهلي عام 1994، متمنيا أيضا توجيه دعوة لأسرة المتوفي في حادثة أحمد فتوح لأداء مناسك العمرة.