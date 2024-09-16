أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة بحوزة المطرب سعد الصغير بمطار القاهرة، تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر.

إيجابية عينة المطرب سعد الصغير بتعاطي حشيش وترامادول

كما ثبت تقرير الفحص احتواء عينة الدم المأخوذة من المطرب سعد الصغير على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وكانت النيابة العامة اتهمت المطرب سعد الصغير بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، بعدما ضبط، خلال عودته من الولايات المتحدة على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، وبحوزته تسع عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريغوانا.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.



وقررت النيابة العامة إحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وحضر سعد الصغير إلى مصلحة الطب الشرعى وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة الترحيلات، حيث تم اصطحابه إلى الطابق الخاص بإجراء تحليل المخدرات، وعقب انتهاء إجراء تحليل المخدرات لسعد الصغير قامت الأجهزة الأمنية بإيداعه فى سيارة الترحيلات ليغادر الطب الشرعى إلى محبسه مرة أخرى.

وقال سعد الصغير خلال التحقيقات أمام الجهات الأمنية إنه لم يكن يعلم أن تلك السجائر بها مواد مخدرة، وإنه لم يستطع قراءة المكتوب عليها لجهله باللغة الإنجليزية، مؤكدا أنه اعتقد أنها مجرد سجائر إلكترونية عادية، ولم يكن يعرف أن محتوياتها ممنوعة في مصر.

وألقي القبض على سعد الصغير، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار، وبتفتيش حقيبته وُجد بداخلها 9 أجهزة فيب عقب قدومه من الولايات المتحدة- ترانزيت- على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرضه على النيابة للتحقيق.

وقال سعد الصغير خلال اعترافاته الأولية أمام سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بكيٱ : واللهِ ما أعرف إن فيها مخدرات ممنوعة، دول واحد أداهملي، واللهِ وماكنت أعرف إن فيه مخدر الماريجوانا، أرجوكم صدقوني أنا بريء، ومبعرفش أقرأ ولا أكتب.