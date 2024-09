بعد انفصالها.. ميريل ستريب في علاقة عاطفية وحفل إيمي يكشف السر

ميريل ستريب .. ورغم وصول بطلا مسلسل Only Murders in the Building منفصلين إلى حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأمريكية للأعمال التليفزيونية "إيمي"، والذي أقيم أمس على مسرح "بيكوك" بلوس أنجلوس، إلا أن شائعات الارتباط لاحقت النجمة المخضرمة صاحبة ثلاثية الأوسكار ميريل ستريب والنجم مارتن شورت.

ويتنافس مسلسل ميريل ستريب على 21 جائزة، بما في ذلك أفضل مسلسل كوميدي، وجائزة أفضل ممثل وممثلة في مسلسل قصير، وجائزة أفضل ممثلة لستيفن مارتن وسيلينا جوميز ، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة لميريل ستريب.

بعد الإعلان عن جائزة أفضل ممثلة مساعدة والتي راحت إلى إليزابيث ديبكي عن دورها لشخصية الأميرة ديانا في مسلسل "التاج"، وخسارة ميريل ستريب، توجه مارتن شورت من فوره لدعم ميريل والجلوس بجانبها حيث تبادل الثنائي حديثًا طويلاً.

وعلى الرغم من أن الصديقين منذ فترة طويلة أكدا أنهما مجرد "أصدقاء"، كما قال شورت، 74 عامًا، في دردشة مع هوليوود ريبورتر ، فهذه ليست المرة الأولى التي يراقب فيها المعجبون علاقتهما.

وتأججت شائعات قصة الحب التي تجمع بين ميريل ستريب ومارتن في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2024 عندما لاحظ المشاهدون التفاعلات المرحة بين شورت وستريب البالغة من العمر 75 عامًا - والتي كشفت في أكتوبر الماضي أنها انفصلت عن زوجها دون جومر لأكثر من 6 سنوات.

وظهرت ميريل ستريب الفائزة بجائزة الأوسكار ثلاث مرات تتوجه إلى حفلة ما بعد العرض الأول للموسم الرابع من مسلسل Only Murders in the Building في شهر أغسطس جنبًا إلى جنب مع شورت.

كما أثار مدى نجاح الثنائي في تجسيد علاقتهما الرومانسية على الشاشة، المزيد من الشائعات، وقال المنتج التنفيذي جون هوفمان لصحيفة The Wrap في أغسطس 2023: "من غير المتوقع أن نتخيل اقتران ميريل ستريب مع مارتن شورت ونشاهدهما يجدان هذا الارتباط المذهل معًا"، مشيرًا إلى أن ستريب شكرته على صياغة القصة.

وأضاف "إنها قصة رومانسية جميلة يمكنك أن تشتريها، وأعتقد أن ذلك يرجع إلى طبيعة الشخصيتين.. ولكن بعد ذلك ترى مارتي يتقدم بطرق لا تصدق ولا أحد يبذل جهدًا أكبر في ذلك، ويأتي بذكاء أكبر في العمل ثم تشاهده يقدم هذه المشاهد التي تحطم قلبك بمثل هذه المشاعر الدرامية، مع الحفاظ على الكوميديا ​​والغموض... أنا مندهش".

وعلق شورت - الذي فقد زوجته نانسي دولمان بعد زواج دام 30 عامًا بسبب سرطان المبيض في عام 2010 - عن حصوله على فرصة للتعاون مع ميريل ستريب خلال ندوة في مارس مع زملائه الممثلين، وصف فيها العمل معها بأنه "أحد أكثر الأحداث المثيرة في حياتي".

وأضاف: "في اليوم الأول من التصوير، وهو أمر نادر الحدوث لأنني لست مبتدئًا، كنت أقود سيارتي إلى العمل وفكرت، "أنا متوتر اليوم.. أنا أعمل مع ميريل ستريب".

لكن بعد أن تجاوز هذا القلق الأولي، قال في مقابلة مع مجلة إكسترا في أغسطس الماضي: "جمعت بيننا صداقة قوية .. فنادرًا مع يحالفنا الحظ للعمل مع شخص تحبه وتقدره."