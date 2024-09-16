رحيل المغني تيتو جاكسون في عمر الـ 70

رحل المغني تيتو جاكسون شقيق العالمي مايكل جاكسون عن عمر 70 عامًا، العضو الأصلي في فرقة البوب ​​جاكسون 5

توفى تيتو جاكسون إثر أزمة قلبية حادة أثناء قيادته لسيارته مساء أمس، أدت إلى دخوله سريعًا إلى أحد المستشفيات إلى أن فارق الحياة.

صادف وفاة تيتو جاكسون بعد أيام من زيارته للنصب التذكاري لشقيقه المتواجد بمدينة ميونخ في ألمانيا بعد إحياؤه لحفل غنائي مع The Jacksons .

كانت أخر حفلات تيتو جاكسون قبل رحيله في مطلع سبتمبر في المملكة المتحدة، وكان من المفترض حفلًا في أكتوبر القادم بنيو جيرسي .

تيتو جاكسون

(ولد في 15 أكتوبر 1953) مغني وكاتب أغاني وعازف غيتار أميركي.

كان عضوًا أصليًا في فرقة الجاكسون 5 وفرقة الجاكسون، التي صعدت إلى الشهرة في أواخر ستينيات وسبعينيات القرن العشرين بالتعاون مع موتاون، وسُجل لاحقًا كفنان منفرد على ملصق أيبيك في أواخر السبعينيات والثمانينيات، تيتو هو الابن الثالث في عائلة جاكسون الغنائية.