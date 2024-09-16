الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قمة رئاسية ثلاثية تجمع البرهان مع رئيسي جنوب السودان وإريتريا في جوبا

سلفا كيير ميارديت
سلفا كيير ميارديت والبرهان

تعقد اليوم الاثنين، قمة رئاسية ثلاثية تجمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيسي جنوب السودان، سلفا كيير ميارديت، وإريتريا، أسياس أفورقي، في عاصمة جنوب السودان، جوبا.

 

ومن المتوقع أن تبحث القمة الأزمة السودانية وسبل الوصول إلى السلام وإنهاء الحرب.

 

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يشار إلى أن الحرب في السودان أثّرت بشكل كبير على اقتصاد جنوب السودان عبر توقّف الصادرات النفطية منها إلى ميناء بورتسودان، وتأثرت واردات إريتريا من السودان من جراء التضخم الذي شهده الاقتصاد السوداني، بالإضافة إلى نزوح مئات آلاف السودانيين إلى جنوب السودان وإريتريا.

 

كما سيتم بحث ملف التدخلات الخارجية في السودان، وضرورة بناء حلف ثلاثي يضمن إحلال السلام عبر حوار سوداني – سوداني يفضي إلى إنهاء الأزمة.

 

وتأتي هذه القمة في وقت حساس حيث تتزايد التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

 

 

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