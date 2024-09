سيلينا جوميز تتألق بفستان من رالف لورين في حفل جوائز إيمي 2024

9/16/2024 3:28:45 AM

تألقت المطربة والممثلة ذات الأصول اللاتينية سيلينا جوميز على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي لعام 2024.

ووصلت سيلينا إلى مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس منذ قليل مرتدية ثوبًا أسود بدون أكمام مع فتحة على الصدر من توقيع مصمم الأزياء رالف لورين وتقلدت بباقة من المجوهرات الرائعة من بيت الحلي Tiffany & Co.

بينما لم تلتقط سيلينا جوميز وصديقها بيني بلانكو -الذي ارتدى سترة بدلة سوداء مزينة بتفاصيل من الخرز الزهري إلى جانب قميص وبنطلون متطابقين- صورًا معًا على السجادة الحمراء، إلا أنه وقف بجانب المصورين لمساندتها.

يذكر أن سيلينا جوميز البالغة من العمر 32 عامًا نالت أول ترشيح لها لجائزة إيمي التمثيلية عن أدائها في Only Murders in the Building . وبصفتها منتجة تنفيذية للمسلسل الناجح على Hulu، فقد حصلت سيلينا أيضًا على ترشيحها الثالث على التوالي لأفضل مسلسل كوميدي - مما جعلها تحقق التاريخ باعتبارها المنتجة اللاتينية الأكثر ترشيحًا في هذه الفئة.

بالإضافة إلى حصولها على ترشيح لجائزة إيمي، حصلت على جائزة مهرجان كان السينمائي عن دورها في Emilia Pérez ، وأصدرت أغنيتها المنفردة "Love On"، ووفقًا لبلومبرج ، أصبحت مليارديرة من خلال نجاح علامتها التجارية في صناعة المكياج.

ومع تصدر حياة سيلينا المهنية عناوين الأخبار، عادت حياتها الشخصية لتأخذ حيزًا من الاهتمام، حيث كشفت مؤخرًا لمجلة فانيتي فير عن تفاصيل علاقتها بالمنتج الموسيقي: "لم أحب بهذه الطريقة من قبل" ، مشيرة إلى أن علاقتهما انتقلت من الأفلاطونية إلى الرومانسية في يوليو 2023. " إنه أفضل صديق لي.. أحب أن أخبره بكل شيء".

ويعد مسلسل سيلينا جوميز واحدًا من أكثر المسلسلات ترشيحًا الليلة بواقع 21 ترشيحًا. ومن بين الممثلين الآخرين الذين يتنافسون على الجائزة أيضًا ستيف مارتن ومارتن شورت في فئة الممثل الرئيسي بالإضافة إلى ميريل ستريب وبول رود في مجموعات الأدوار المساعدة.

كما رشحت أكاديمية التليفزيون الأمريكية ماثيو بروديريك ودافين جوي راندولف في فئات النجوم الضيوف في حفل جوائز إيمي للفنون الإبداعية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، سيواجه المرشحون الليلة منافسة شرسة حيث يتصدر Shogun قائمة المرشحين بـ 25 ترشيحًا يليه The Bear بـ 23 بالإضافة إلى True Detective: Night Country و The Crown بـ 19 و 18 على التوالي.