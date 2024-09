توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل جوائز إيمي 2024

حفل توزيع جوائز إيمي 2024 .. توافد نجوم مسلسل The Crown و Hacks و Only Murders in the Building على السجادة الحمراء في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، لحضور حفل توزيع جوائز إيمي 2024.

كانت لافيرن كوكس واحدة من أوائل الحاضرين في الحفل، وارتدت نجمة مسلسل Orange Is The New Black فستانًا كلاسيكيًا رائعًا من تصميم ألكسندر ماكوين مزينًا بتطريزات ذهبية على طول الحافة، وقلادة ذهبية مع وشاح أسود.

وظهرت اللاعبة الأولمبية إيلونا ماهر مذهلة في فستان مخملي مكشوف الكتفين، بينما تركت نجمة RuPaul's Drag Race نيمفيا ويند الفكوك مذهولة بزيها المستوحى من الموز .

ورشحت أكاديمية التليفزيون الأمريكية كلاً من أيو إدبيري وجيريمي ألين وايت من مسلسل The Bear لأدائهما في الكوميديا، بينما كانت جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون من مسلسل The Morning Show من بين المرشحين على الجانب الدرامي.

كما تم ترشيح مسلسلين جديدين - Baby Reindeer وشوغون لأول مرة وتدور أحداث المسلسل في اليابان في القرن السابع عشر، وحصل على 25 ترشيحًا، بما في ذلك ترشيحات للنجمين هيرويوكي سانادا وآنا ساواي .

ومن بين المسلسلات المفضلة الأخرى لدى الجماهير والتي تأمل في حصد المزيد من الجوائز مسلسل Abbot Elementary ، وReservation Dogs ، دروس في الكيمياء بطولة بري لارسون، والتي تألقت بطلته آجا ناعومي كينج بإطلالة رائعة.

وقال رئيس أكاديمية التلفزيون كريس أبريغو أثناء الإعلان عن الترشيحات: "في حين تميز هذا العام بتحديات كبيرة لصناعتنا وقوتها العاملة، فقد كان هناك وفرة من البرامج الرائعة والأداء الاستثنائي والقصص المؤثرة، إذ تعتمد الأعمال التليفزيونية الرائعة على مساهمات الكثيرين".

الجدير بالذكر أن جوائز إيمي انطلقت لأول مرة في يناير 1949، حيث تم توزيع ست جوائز فقط، ومع مرور السنوات، تضاعف عدد الفئات بشكل كبير، حتى أصبح هناك ثلاث منظمات شقيقة تعمل معًا لتكريم أفضل الأعمال التلفزيونية. حيث تقدم أكاديمية التلفزيون جوائز إيمي برايم تايم وجوائز إيمي للفنون الإبداعية، بينما تقدم الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية جوائز إيمي النهارية التي تحتفي بالمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية، في حين تقدم الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية الجوائز الدولية.