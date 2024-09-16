سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق نشب منذ قليل، في عمارات نصر الدين بجوار مترو الجيزة.

السيطرة علي حريق بعمارات نصر الدين بجوار مترو الجيزة

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باندلاع اندلاع حريق بجوار مترو الجيزة بالتحديد بعمارات نصر الدين، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

باعها في شارع عبد العزيز.. سقوط المتهم بسرقة 1100 تابلت من مخازن التعليم بأكتوبر

وفي سياق اخر ، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهم بسرقة مخازن وزارة التربية والتعليم، من داخل مدينة طيبة التعليمية والاستيلاء على عدد 1100 جهاز تابلت.

وكانت البداية ببلاغ من مدير الشؤون المالية بمدينة طيبة التعليمة، لاكتشافهم سرقة عدد 1100 جهاز تاب من داخل المخازن، ووجه اتهام لمدير المخازن واثنين من مساعديه تم التحقيق معهم وحبسهم على ذمة التحقيقات.

بعرض البلاغ على اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف اللواء هاني شعراوي نائب مدير المباحث، بقيادة فريق بحث لكشف حقيقة البلاغ وتحديد الجاني الحقيقي، وخاصة أن تحريات العميد محمد أمين كشفت عدم وجود أي أثار كسر بالباب الرئيس للمخزن ما يدعم فكرة السرقة الداخلية.

كما نجحت تحريات مفتش المباحث، وفحص المترددين على المخزن من الكشف عن مفاجأة، حيث تبين أن المتهم يعمل في إحدى شركات البرمجة التي تتعامل مع الوزارة، ويتردد صحبة فريق عمل على المخزن.

وتمكن رئيس مباحث أكتوبر، من القبض على المتهم واستعادة عدد كبير من المسروقات، أرشد عنها المتهم الذى اعترف ببيعها في شارع عبد العزيز.