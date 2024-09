بين غناء دونالد ترامب وفوز فيولا ديفيس .. أشهر حفلات توزيع جوائز إيمي

بعد قليل، يطل علينا نجوم الشاشة الصغيرة الأمريكية في حفل توزيع جوائز إيمي 2024، ويستمر الحفل ثلاث ساعات على مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، يستضيف حدث هذا العام لأول مرة الثنائي الأب والابن يوجين ودان ليفي، اللذان شاركا في إنتاج وبطولة المسلسل الناجح Schitt's Creek.

واستعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعضًا من أهم اللحظات التي شهدها حفل توزيع جوائز إيمي على مر السنين.

1975: لوسيل بول تنسى نظارتها

تركت أيقونة الكوميديا ​​لوسيل بول الجمهور في حالة من الضحك الشديد في عام 1975 عندما صعدت إلى المسرح لقراءة المرشحين والفائزين في فئة الكوميديا ​​المتميزة، لكنها نسيت نظارتها على مقعدها.

وتدخل الممثل الكوميدي ميلتون بيرل للمساعدة في القراءة، مما أسعد الجمهور من النجوم الذين استمتعوا بالقراءة وضحكوا بصوت عالٍ.

2006: دونالد ترامب يغني على المسرح

في عام 2006، قبل وقت طويل من توليه منصب رئيس الولايات المتحدة، شهد العالم ظهور دونالد ترامب مختلفا تمامًا على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز إيمي الثامن والخمسين.

وظهر الرئيس الأمريكي السابق بينما كان يغني أغنية Greenacres إلى جانب ميجان مولالي، بطلة المسلسل التلفزيوني Will & Grace.

في ذلك الوقت، كان ترامب هو المضيف والمنتج التنفيذي لبرنامج الواقع The Apprentice على قناة NBC. ومن المدهش أنه نشر العام الماضي مقطع فيديو من العرض بمناسبة توقيع مشروع قانون زراعي في البيت الأبيض.

2014: إحياء ذكرى روبن ويليامز

بعد رحيله في أغسطس من نفس العام ، كرمت أكاديمية التليفزيون الأمريكية روبن ويليامز في حفل توزيع الجوائز في الشهر التالي، من خلال مقطع فيدية ترك الحضور في حالة بكاء شديد.

2015: فيولا ديفيس تصنع التاريخ

في حفل توزيع جوائز إيمي الـ67 لعام 2015، حققت فيولا ديفيس تاريخًا عندما أصبحت أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تفوز بجائزة الممثلة الرئيسية المتميزة في مسلسل درامي عن تجسيدها لشخصية أناليز كيتنج في مسلسل How To Get Away with Murder.

وفي خطابها الشهير الذي تصدر عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم، قالت الممثلة المرموقة: "الشيء الوحيد الذي يفصل النساء ذوات البشرة الملونة عن أي شخص آخر هو الفرصة.. لا يمكنك الفوز بجائزة إيمي عن أدوار إلا إذا منح المنتجون الفرصة لنا ببساطة".

2020: حفل توزيع الجوائز من المنزل

بسبب جائحة فيروس كورونا، تم تقديم الحدث الذي لم يحضره جمهور في عام 2020 من قبل جيمي كيميل في مركز ستابلز في لوس أنجلوس - الذي أطلق على الجوائز اسم "Pand-Emmys".

ولأول مرة على الإطلاق، استلم الفائزون جوائزهم من منازلهم التزامًا بقواعد التباعد الاجتماعي، خلال الحفل، حققت زندايا تاريخًا عندما أصبحت أصغر شخص يفوز بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي في سن 24 عامًا عن عملها في Euphoria.