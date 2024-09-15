الإيشارب القاتل.. طالبة تتخلص من حياتها داخل غرفتها بالمنيا

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة إثر إقدامها على التخلص من نفسها شنقًا داخل منزلها، بإحدى قرى مركز المنيا، بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة، بقدوم طالبة بالتخلص من حياتها، شنقًا داخل منزلها، بإحدى قرى المركز، ونقلت إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية قيام "ف.أ" (14 عامًا)، طالبة، مقيمة بإحدى قري مركز المنيا، بالتخلص من حياتها بإعداد مشنقة لنفسها بسقف غرفتها مستخدمة غطاء الرأس الخاص بها، بسبب خلافات أسرية.



وكشف المعاينة الأولية، عن وجود سحجات حول الرقبة الأمر الذي تسبب في توقف عضلة القلب والتنفس.

وتحفظت الجهات الأمنية على الجثة، وأخطرت النيابة العامة، التي قررت نقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وانتداب الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية.

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