١٢ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻌﻴﺪ ﺳﻤﻊ »ﺣﺒﻴﺒﺔ«

حبيبة همام أحمد طالبة فى الصف الثانى الإعدادى تعانى ضعف سمع شديداً منذ الصغر ترددت بها الأم كثيراً على الأطباء والمستشفيات، وأجريت لها الفحوصات الطبية التى أكدت أنها مصابة بضعف سمع وتم تركيب سماعات طبية لها على نفقة التأمين الصحى ومع مرور الوقت عادت المعاناة لها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة لها وتحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها إحدى عشر ألف وتسعمائة جنيها والأسرة تعجز عن توفير ثمنها، فالأب عامل أرزقى يوفر قوت يومهم بالكاد، ولديه طفل آخر مصاب بضعف سمع شديد وطفلان فى التعليم و«حبيبة» تحتاج لجلسات تخاطب بصفة مستمرة.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينها على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة «حبيبة».