مصرع شقيقين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

لقى شقيقان بالفيوم مصرعهما، في حادث تصادم سيارة ملاكي، ودراجه نارية "موتسيكل" بطريق الفيوم إطسا الزراعي بدائرة مركز شرطة إطسا، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجه ناريه موتسيكل بسيارة ملاكي ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم دراجه ناريه موتسيكل مع سيارة ملاكي ، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على الدراجه. وتسبب ذلك في مصرع شخصين وهم ، عبدالله . م وشقيقه ، مصطفي .م " وتم نقل الجثتين إلى مشرحه مستشفى إطسا المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة و صرحت بتسليم جثمان المتوفيين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرتهم وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 3 أشخاص، في حادث إنقلاب تروسيكل في مزرعة سمكية بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وتم نقل المصابين الي مستشفى ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل بمزرعة سمكية بالطريق السياحي لبحيرة قارون، قبل مدخل مدينة أبشواي، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث ، وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وتولت التحقيق.