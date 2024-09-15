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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة عمل اللوزية| حلوى لذيذة ومقرمشة احتفالًا بالمولد النبوي

اللوزية
اللوزية

اللوزية هي واحدة من أشهر الحلويات التي تتميز بنكهتها الغنية وقوامها الرائع، وتُعد اللوزية خيارًا مثاليًا للضيوف في المولد النبوي الشريف، حيث تجمع بين طعم اللوز الطازج وقوام الحلوى القرمشي. إذا كنت تبحث عن طريقة لتحضير هذه الحلوى الشهية في المنزل، إليك الوصفة البسيطة واللذيذة.

 

اللوزية

طريقة عمل اللوزية

المكونات:

- 2 كوب من اللوز المقشر والمحمص

- 1 كوب من السكر

- 1/2 كوب من الماء

- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- 1/4 كوب من الزبدة (اختياري)

- 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)

 

طريقة التحضير:

1. في قدر على نار هادئة، اخلط السكر والماء وعصير الليمون. قلّب المزيج حتى يذوب السكر تمامًا.

2. اترك الخليط يغلي حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا ويصل إلى درجة حرارة 115 درجة مئوية (237 درجة فهرنهايت) باستخدام ميزان حرارة للحلويات.

3. أضف اللوز إلى الخليط وقلّب جيدًا حتى يتغطى بالكامل.

4. قم بتصفية الخليط بواسطة ملعقة مخرمة وضع اللوز في صينية مغطاة بورق زبدة.

5. اترك اللوز يبرد تمامًا، ثم قم بتكسير اللوزية إلى قطع صغيرة حسب الرغبة.

 

نصائح:

- يمكن إضافة الفانيليا أو الزبدة لتحسين النكهة وجعل القوام أكثر نعومة.

- تأكد من مراقبة درجة حرارة الخليط بعناية لتجنب احتراقه.

 

استمتع بتحضير اللوزية وتقديمها كحلوى لذيذة ومميزة في أي مناسبة

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