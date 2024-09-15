ريال مدريد يهزم سوسيداد في الدوري الإسباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أول انتصار خارج ملعبه في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بالتغلب على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2/صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، مساء السبت.

سجل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي هدفي الفريق المدريدي في الدقيقتين 58 و75 من ركلتي جزاء.

وكان الفريق الملكي تعثر بتعادلين خارج ملعبه أمام ريال مايوركا ولاس بالماس في أول أربع جولات ليفقد أربع نقاط مبكرا في مشواره للدفاع عن اللقب.



وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم وحقق فوزه الثالث ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.