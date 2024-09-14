سفير مصر في كينيا: سعداء بوجود قطبي الكرة المصرية هنا والجماهير تعشق صلاح

أكد وائل عطية، سفير مصر في كينيا، أن مباراة الأهلي ضد جورماهيا ستكون صعبة للغاية، مع توقع حضور جماهيري كبير، على عكس مباراة الزمالك التي أقيمت اليوم.

أضاف سفير مصر في كينيا في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستاد المحور" مع خالد الغندور: "هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها الأهلي والزمالك إلى كينيا بعد غياب دام سبع سنوات، وهناك فرحة كبيرة بين الجالية المصرية بهذا التواجد."

وأوضح عطية أن قلة الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك اليوم ترجع إلى أن فريق الشرطة الكيني حديث نسبياً، بينما يعتبر فريق جورماهيا من الأندية ذات الشعبية الكبيرة في كينيا.

وأضاف: "يوم الأحد هو عطلة رسمية، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء إقبالاً جماهيرياً كبيراً المباراة ستقام على نفس ملعب مباراة الزمالك والشرطة، وسيتواجد نحو 28 ألف مشجع في المدرجات."

وأشار عطية إلى أن الجماهير في كينيا تعشق الدوري الإنجليزي وتتابعه بشغف، قائلاً: "عندما يقابلون مصرياً، يتحدثون عنه بكلمة واحدة: محمد صلاح."