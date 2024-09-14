قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا بالدوري الإسباني

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة البارسا التي ستخوض مباراة جيرونا غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب مونتليفي.

يسعى برشلونة لمواصلة بدايته القوية هذا الموسم، بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية، وتضم قائمة البارسا للمباراة على النحو التالي:

قائمة برشلونة



تير شتيجن، كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، فيران توريس، بيدري، ليفاندوفسكي، رافينيا، إينياكي بينيا، بابلو توري، مارك كاسادو، باو فيكتور، لامين يامال، داني أولمو، كوندي، إريك جارسيا، كوتشن، هيكتور فورت، جيرارد مارتين، دومينجيز، جويليرمو.

وفي تصريحاته قبل المباراة، أكد فليك أن جيرونا يمثل اختباراً صعباً، مشيراً إلى أن الفريق الذي يشارك حالياً في دوري أبطال أوروبا يعد من الفرق المعقدة.

وقال فليك: "جيرونا فريق قوي، لكننا واثقون من قدرتنا على تقديم أداء قوي بفضل الانتصارات المتتالية هذا الموسم المباراة ستكون بمستوى دوري الأبطال، ونحن جاهزون لمواصلة الأداء الجيد."

وأضاف فليك: "ستكون المباراة اختباراً مهماً، وسنعمل على ضغط جيرونا والدفاع ككتلة واحدة. يجب أن نكون قريبين من حامل الكرة ونستغل فرصنا في الاستحواذ على الكرة لتحقيق الفوز."

وأشار إلى أهمية المباراة كاختبار قبل بدء دوري الأبطال، قائلاً: "نركز على تقديم أفضل أداء ونستفيد من الانتصار الكبير على بلد الوليد بسباعية، الذي منح اللاعبين الثقة نأمل أن نواصل تقديم أداء قوي والظهور بأفضل مستوى."