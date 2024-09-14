بايرن ميونخ يقسو على هولشتاين كيل وينفرد بصدارة البوندسليجا

أصبح بايرن ميونخ الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات له في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه الكاسح على مضيفه هولشتاين كيل 6 /1 اليوم السبت بالمرحلة الثالثة من البوندسليجا.

وحسم النادي البافاري الفوز مبكرا بعد تقدمه بثلاثة أهداف في غضون أول 13 دقيقة في مواجهة كيل الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

وتألق هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بشكل لافت وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليساهم بقوة في الفوز الكاسح للنادي البافاري.

وحافظ بايرن على العلامة الكاملة محققا فوزه الثالث على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى تسع نقاط وظل كيل بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.

وسجل الصاعد الواعد جمال موسيالا ثالث أسرع هدف في تاريخ البوندسليجا، بعد مضي 15 ثانية فقط مستغلا تمريرة القناص الإنجليزي هاري كين.

وتفوق كين ، على نفسه وسجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة السابعة بعد خطأ قاتل من لويس هولتبي مدافع كيل ، استغله سيرج جنابري، ومرر الكرة إلى كين الذي سدد بكل سهولة في الزاوية القريبة.

وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله نيكولاي ريمبيرج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13 أثناء محاولة تشتيت الكرة من أمام جمال موسيالا.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، سجل كين الهدف الثاني له والرابع للنادي البافاري بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، معلنا عن ثالث أهدافه هذا الموسم، بعد تصدره قائمة الهدافين الموسم الماضي، الذي كان الأول له مع بايرن ميونخ عقب قدومه من توتنهام الإنجليزي.

وأحرز المهاجم الفرنسي ميكايل أوليس أول هدف له في البوندسليجا، وتكفل بتسجيل الهدف الخامس للنادي البافاري في الدقيقة 67، من متابعة لتسديدة زميله ألفونسو ديفيز.

وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة رد ارمين جيجوفيتش بالهدف الوحيد لكيل مستغلا تمريرة تيموتوز بوشاز.

ونال كين لقب هاتريك بتسجيله الهدف الثالث له والسادس لبايرن ميونخ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر ضربة جزاء.