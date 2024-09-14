أكاديمية الشروق تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها

بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي :

الدفعة " 25 " من خريجي المعهد العالي للهندسة تحمل اسم الدكتور عمرو عزت سلامة

- وزير التعليم العالي يشيد بمستوى العملية التعليمية بالأكاديمية وحصول معاهدها الثلاثة على شهادة الجودة

- الدكتور عمرو عزت سلامة: مهنة المهندس من أشرف المهن لدورها الهام في تحقيق النهضة والتنمية

أقامت أكاديمية الشروق حفل تخريج الدفعة "25" من خريجي المعهد العالي للهندسة بحضور الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الأستاذ الدكتورعمرو عزت سلامة -أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق ود.إبراهيم صابر محافظ القاهرة والأستاذة ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون ، والأستاذة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، ود.محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، واللواء الدكتورأحمد عبدالرحيم رئيس الأكاديمية ، و الدكتور جودة غانم نائب رئيس الأكاديمية وعمداء المعاهد .

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما تشهده أكاديمية الشروق من جهود لتطوير قدراتها وتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية بها، مشيراً إلى سير الأكاديمية في إجراءات الاعتماد الدولي لبرامجها الدراسية وحصول معاهدها على المراكز الأولى فى تقييم لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات.

أضاف سيادته أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في سوق العمل، حيث أصبحت المهارات، مثل: التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والقدرة على العمل ضمن فريق، من أكثر المهارات المطلوبة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا في تشكيل مستقبل البلاد.

وقد عبر الدكتور عمرو عزت سلامة عن سعادته بوجوده وسط الخريجين، موجهًا الشكر لأسرة المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية لإطلاق اسمه على دفعة خريجي هذا العام، مشيرًا إلى أن الحفل يرسخ معاني الحب والوفاء بين منسوبي الأكاديمية وخريجيها، مؤكدًا أن مهنة المهندس هي من أشرف المهن؛ لدورها الهام في تحقيق النهضة والتنمية المنشودة لوطننا .

ومن جانبه، أشاد اللواء الدكتور.أحمد عبدالرحيم بجهود السيد الوزير منذ توليه مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و تطوير العملية التعليمية داخل المعاهد والجامعات .

أكد الدكتور جودة غانم نائب رئيس مجلس الإدارة أن الاحتفال اليوم بمرور 29 عامًا على تأسيس المعهد العالي للهندسة، وتخريج الدفعة الـ25، يأتي تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، مشيرًا إلى أن المعهد يعد من أفضل الصروح العلمية في مصر.

وقال الدكتور معتز طلبة عميد المعهد إن المعهد يتميز بتخريج مهندسين متميزين قادرين على التعامل مع سوق العمل حيث تم تخريج 20ألف طالب منهم أكثر من 200 حاصلين على درجة الدكتوراه ، منهم 57 عضو هيئة تدريس بالمعهد.

وعلى هامش الحفل، قام السيد الوزير بتكريم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين تم ترقيتهم إلى درجات علمية أعلى .