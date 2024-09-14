اتفاقيات ولقاءات مصرية ناجحة مع خبراء صناعة الطيران فى العالم

الطيران المدن يحلق ف سماء Airshow international Egypt) ٢ (

دعم التعاون المشترك بين مصر و«الإياتا» فى السلامة الجوية والأمن والاستدامة والبنية التحتية لمنظومة المطارات

«الحفنى»: الدولة المصرية تحرص على مواكبة أحدث المعايير العالمية لتصبح مركزاً إقليمياً فى الشرق الأوسط وأفريقيا

تعميق جهود الشراكة وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة لجذب مزيد من الاستثمارات

تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة وتعزيز التنافسية على الصعيدين الإقليمى والدولى

«العوضى»: دعم رؤى التحديث التى يتبناها الطيران المصرى فى مختلف الأنشطة

فى إطار فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 المقام بمطار العلمين الدولى، التقى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الإياتا»، كما التقى برئيس الهيئة العامة للطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية ووفد مجموعة تاليس (Thales Group) الفرنسية إحدى الشركات الرائدة عالمياً فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعى والاتصال والأمن السيبرانى وأنظمة الملاحة الجوية وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.. وبحث مع نائب الرئيس التنفيذى لشركة إيرباص العالمية تعزيز أوجه التعاون ودعم الشراكات فى مجال النقل الجوى.

قيادات وزارة الطيران خلال لقاء وفد «إيرباص»

حيث تعد هذه اللقاءات ضمن سلسلة الاجتماعات الهامة التى عقدت على هامش المعرض، والذى شارك فيه نخبة من كبار المسئولين والخبراء من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الأفكار والاطلاع على أحدث التطورات فى مجالات الطيران والفضاء.. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لتطوير الطيران المصرى.

التقى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الإياتا» وتناول اللقاء التأكيد على دعم التعاون المشترك بين مصر ومنظمة «الإياتا» فى مختلف المجالات المتعلقة بأنشطة الطيران المدنى، ومنها مجالات السلامة الجوية، والأمن، والاستدامة، وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات، فضلاً عن تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى قطاع النقل الجوى.

«الحفنى» يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدنى على أهمية الدور الحيوى الذى يلعبه الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى دعم صناعة الطيران عالمياً؛ فضلاً عن دوره الرئيسى فى مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات؛ مثمناً التعاون الوثيق بين منظمة الإياتا وقطاع الطيران المدنى المصرى خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفنى بين شركات الطيران العالمية والاستفادة من خبرات «الأياتا» فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين حول العالم؛ مشيراً إلى أن مصر تحرص على مواكبة أحدث المعايير العالمية فى مجال الطيران المدنى مما يعزز من أن تكون مركزاً إقليمياً للطيران فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وزير الطيران خلال لقائه ووفد «الإياتا»

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الإياتا بالجهود التى تبذلها مصر لتطوير قطاع الطيران المدنى، مشيدا بحسن تنظيم المعرض الذى حضره لفيف من وزراء الطيران والنقل ورؤساء هيئات النقل الجوى العالمية وقادة وكالات الفضاء والشخصيات البارزة فى مجال صناعة النقل الجوى العالمى.. كما أعرب العوضى عن تقديره للتقدم الملحوظ الذى حققته مصر فى هذا القطاع الحيوى، واستعداد الاتحاد لتعزيز التعاون وتقديم كافة خدمات الدعم الفنى لتحقيق المزيد من التطور والنجاح، مؤكداً أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يدعم كل الرؤى الداعمة لخطة التطوير والتحديث التى يتبناها قطاع الطيران المصرى فى مختلف الأنشطة.

تاليس (Thales Group)

والتقى وزير الطيران وفد مجموعة تاليس (Thales Group) الفرنسية إحدى الشركات الرائدة عالمياً فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعى والاتصال والأمن السيبرانى وأنظمة الملاحة الجوية وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.. حيث بحث الجانبان آليات التعاون المشترك فى مجالات الطيران المدنى، وكيفية الاستفادة من الخبرات العالمية التى تتمتع بها مجموعة تاليس فى مجالات تطوير البنية التحتية للمطارات وتحديث الأنظمة التقنية المستخدمة فى مجال الملاحة الجوية ونظم الاتصالات.

وخلال اللقاء استعرض الوفد الفرنسى Thales Group أحدث الابتكارات والحلول التقنية التى تقدمها المجموعة لدعم قطاع الطيران المدنى فى مصر وسبل تعزيز قدراته التكنولوجية.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور سامح الحفنى أهمية تعميق جهود الشراكة والتعاون الفعال فى ضوء استراتيجية التطوير التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز أسس التعاون البناء مع كبرى الشركات العالمية الرائدة فى مجال النقل الجوى، مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدنى تضع فى مقدمة أولوياتها تطوير البنية التحتية فى كافة المجالات، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المُقدمة ويعزز من تنافسية منظومة المطارات المصرية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو مجموعة تاليس عن سعادتهم بتلك المشاركة الفعالة فى فعاليات معرض مصر للطيران والفضاء المقام بمدينة العلمين الجديدة.. مشيدين بما لمسوه من جهود حثيثة يقوم بها قطاع الطيران فى مختلف الأنشطة.

«إيرباص» العالمية

واجتمع الدكتور سامح الحفنى مع ممثلى ومسئولى صناع الطيران فى العالم، حيث اجتمع مع Wouter Van Wersch نائب الرئيس التنفيذى لشركة «إيرباص» العالمية المُصنعة للطائرات Mikail Hourai رئيس شركة «إيرباص» بأفريقيا والشرق الأوسط، والوفد المرافق لهم، وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.. ويأتى هذا الاجتماع فى ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على تقديم أفضل الخدمات وتوسيع الشراكات الدولية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال صناعة النقل الجوى بما يسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات طويلة الأمد بقطاع الطيران المدنى المصرى، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للطيران فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذا وقد تناول اللقاء عرض أحدث ما وصلت إليه شركة «إيرباص» فى مجال صناعة الطائرات، كما تم استعراض خطة تطوير وتحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، بما يتناسب مع رؤيتها فى التوسع فى شبكة خطوطها الجوية.

هذا وقد أكد وزير الطيران المدنى على أهمية تعميق أطر الشراكة مع شركة «إيرباص» بما يساهم فى تنمية صناعة النقل الجوى وزيادة حجم الأسطول الجوى المصرى، مما يحقق بدوره من كفاءة الخدمات المقدمة للركاب ويُعظم من تجربة السفر والطيران على متن خطوط شركات الطيران المصرية.. ومن جانبهم، أعرب مسئولو شركة «إيرباص» عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع قطاع الطيران المصرى وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى اللازم لتحقيق الأهداف المشتركة والمتصلة التى تجمع بين الجانبين والتى من المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة القادمة.

المملكة العربية السعودية

والتقى الدكتور سامح الحفنى، عبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.. واستعرض «الحفنى» مع «عبدالعزيز» الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الطيران المدنى، هذا إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتعلقة بالنقل الجوى.

وأشاد الوفد السعودى بحسن الاستضافة وبالتنظيم الجيد والدور الكبير الذى تقوم به مصر فى مجال صناعة النقل الجوى بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.