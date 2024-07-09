أسامة كمال: "ناس بتحاول تكسب بنط على حساب أحمد رفعت"

علق الإعلامي أسامة كمال، على رحيل اللاعب أحمد رفعت، موضحًا أن هناك من يحاول كسب "بنط" من أزمة وفاة اللاعب أحمد رفعت، متابعًا: “الكابتن أحمد حسن مقدم برنامج ”الكابتن" على شاشة “دي أم سي” كان على وجه تأثير وفاة اللاعب رفعت.. مكانش بيمثل ، هناك من حاول كسب البنط على حساب شاب رحل عن عالمنا".

رحيل اللاعب أحمد رفعت

وشدد "كمال"، خلال تقديم ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه من من الصعب أن يأكل شخص لحم أخيه ميتا ويحاول أن يكسب ويحصد مكاسب على حساب أزمة شاب توفى نتيجة أزمة صحية تعرض لها اللاعب في شهر مارس الماضي.

وتابع: "محاولة اصطناع الأدوار البطولية، هناك مبادئ وأسس ولابد أن يكون هناك حرمة لأشياء"، موضحًا أن هذا نموذج ومثل لشاب في سن الـ30 عام ولابد أن نضع ذلك أمامنا، مضيفًا: "كثيرون دخلوا على الخط في أزمة اللاعب أحمد رفعت منذ وفاته حتى الآن من أجل حصد المكاسب.. ومن يتق الله يجعل له مخرجًا".