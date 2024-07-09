وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء 9 يوليو الجارى، اتصالًا هاتفيًا من ديفيد لامى وزير الشئون الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية البريطاني، والذي قدم التهنئة لوزير الخارجية بمناسبة توليه المنصب.

إدارة الدبلوماسية

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، ذكر أن الوزير عبد العاطي قدم بدوره التهنئة لـ لامى على فوز حزب العمال بالانتخابات العامة بالمملكة المتحدة، معربًا عن تطلعه للعمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها قضايا الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني على اعتزازه بعمق وتاريخية العلاقات البريطانية المصرية، والتي تتشعب لتشمل مجالات عديدة مثل العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والاستثمار، والتعاون في مجال الهجرة والتغير المناخي، معتبرًا مصر شركيًا أساسيًا لبريطانيا في المنطقة.

القضايا الدولية

وقد أمن د. عبد العاطي على حديث نظيره البريطاني، مؤكدًا حرصه على تكثيف آليات التشاور السياسى بين وزارتى خارجية البلدين لتبادل الرأي والتقديرات بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.