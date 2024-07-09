الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء 9 يوليو الجارى، اتصالًا هاتفيًا من ديفيد لامى وزير الشئون الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية البريطاني، والذي قدم التهنئة لوزير الخارجية بمناسبة توليه المنصب.

 إدارة الدبلوماسية 

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، ذكر أن الوزير عبد العاطي قدم بدوره التهنئة لـ لامى على فوز حزب العمال بالانتخابات العامة بالمملكة المتحدة، معربًا عن تطلعه للعمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها قضايا الشرق الأوسط.

txt

الخارجية الصينية: سنواصل العمل على تعزيز السلام لحل الأزمة الأوكرانية ونقدر جهود المجر

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني على اعتزازه بعمق وتاريخية العلاقات البريطانية المصرية، والتي تتشعب لتشمل مجالات عديدة مثل العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والاستثمار، والتعاون في مجال الهجرة والتغير المناخي، معتبرًا مصر شركيًا أساسيًا لبريطانيا في المنطقة.

txt

الخارجية الصينية: سنواصل العمل على تعزيز السلام لحل الأزمة الأوكرانية ونقدر جهود المجر

 القضايا الدولية

وقد أمن د. عبد العاطي على حديث نظيره البريطاني، مؤكدًا حرصه على تكثيف آليات التشاور السياسى بين وزارتى خارجية البلدين لتبادل الرأي والتقديرات بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

مواد متعلقة

مدبولي: الفترة الماضية شهدت صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الخارجية والداخلية

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الموارد المائية والرى
الجريدة الورقية